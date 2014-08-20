Logo farmacieFarmacie di turno


Comunale Centrale
Adesso
21°
Giovedì
16° / 22°
Venerdì
13° / 20°
Sabato
13° / 20°
Domenica
13° / 19°
Lunedì
12° / 16°
Martedì
11° / 17°
Mercoledì
8° / 19°
Giovedì
11° / 19°
Venerdì
11° / 19°
SenigalliaNotizie.it
Versione ottimizzata per la stampa
Elda Boutique Senigallia (AN) - Autunno/Inverno 2025/26

Vento forte sulle Marche: allerta arancione nelle aree interne, gialla sui settori costieri

Dalla Protezione Civile l'avviso meteo per giovedì 23 ottobre 2025

275 Letture
commenti
Cronaca
Ascolta la notizia
Vento forte, maltempo. meteo

La Protezione Civile Regionale, in data 22 ottobre, ha emesso il messaggio di Allertamento n. 56/2025 per criticità dovuta a vento forte per tutta la giornata di giovedì 23 ottobre 2025.

Nella giornata di giovedì 23 il vento sarà molto intenso in particolare sul settore montano e sul settore alto-collinare dal primo pomeriggio fino a sera; in questi settori le raffiche potranno raggiungere intensità di tempesta violenta, mentre sui settori costieri l’intensità raggiungerà intensità di burrasca.

Il messaggio è stato disposto nel rispetto delle procedure per il rischio meteo, idrogeologico ed idraulico della Regione Marche in vigore dallo scorso 3 aprile 2017.

Per eventuali aggiornamenti i cittadini sono invitati a informarsi e a seguire il sito ufficiale della Protezione Civile di Senigallia www.protezionecivilesenigallia.it ; la pagina Facebook dell’Ente; gli organi di informazione, in particolare, i portali locali www.viveresenigallia.it e www.senigallianotizie.it; le frequenze delle radio locali Radio Velluto (99.6) Radio Arancia (92.6 o 103.8) e Radio Duomo (95.2).

Dal Comune di Senigallia
Dal Comune di Senigallia
Pubblicato Mercoledì 22 ottobre, 2025 
alle ore 15:50
Tags
Come ti senti dopo aver letto questo articolo?
Arrabbiato
In disaccordo
Indifferente
Felice
D'accordo


Commenti
Ancora nessun commento. Diventa il primo!
ATTENZIONE!
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Senigallia Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password

Già registrato?
... oppure Registrati!



Scarica l'app di Senigallia Notizie per AndroidScarica l'app di Senigallia Notizie per iOS

Partecipa a Una Foto al Giorno





Cronaca
Politica
Cultura e Spettacoli
Sport
Economia
Associazioni
Fuori dalle Mura