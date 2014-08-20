Vento forte sulle Marche: allerta arancione nelle aree interne, gialla sui settori costieri Dalla Protezione Civile l'avviso meteo per giovedì 23 ottobre 2025

La Protezione Civile Regionale, in data 22 ottobre, ha emesso il messaggio di Allertamento n. 56/2025 per criticità dovuta a vento forte per tutta la giornata di giovedì 23 ottobre 2025.

Nella giornata di giovedì 23 il vento sarà molto intenso in particolare sul settore montano e sul settore alto-collinare dal primo pomeriggio fino a sera; in questi settori le raffiche potranno raggiungere intensità di tempesta violenta, mentre sui settori costieri l’intensità raggiungerà intensità di burrasca.

Il messaggio è stato disposto nel rispetto delle procedure per il rischio meteo, idrogeologico ed idraulico della Regione Marche in vigore dallo scorso 3 aprile 2017.

