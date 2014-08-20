Logo farmacieFarmacie di turno


Comunale Centrale
SenigalliaNotizie.it
Polisportiva Senigallia tra Foligno e Ascoli

Intenso weekend di gare

Sport
Intenso weekend di gare per le agoniste del settore Ritmica della Polisportiva Senigallia, divise tra Foligno e Ascoli Piceno: sabato 18 marzo si sono svolti infatti presso il Palasport Palapaternesi di Foligno la Zona Tecnica del Campionato di Specialità Gold e, ad Ascoli Piceno, il Campionato Individuale Silver LC1-LC2-LD.
 

A scendere in pedana per la Specialità Gold, nella categoria JR2, è stata la nostra Irene Rocchetti, impegnata in una gara di alto livello tecnico che l’ha vista scontrarsi con ginnaste provenienti da Marche, Abruzzo e Umbria. Irene porta a termine due buone esecuzioni con cerchio e clavette e conclude la sua gara rispettivamente in 8° e 7° posizione.
Numerose invece le ginnaste della Polisportiva Senigallia che hanno preso parte alla prova regionale del Campionato Individuale Silver LC1-LC2-LD. La prima a scendere in pedana, nella categoria LC1 A3, è stata Giada Pomili che, grazie a una convincente prova a fune e palla, centra il 3° gradino del podio. Nella categoria LC1 S3 grande ritorno per la nostra ginnasta, nonché allenatrice, Isabella Mascia che si aggiudica la 1° posizione.
Nella categoria LC2 JR2 Sofia Macarra, con esercizi a clavette e palla, dà prova di un importante miglioramento tecnico aggiudicandosi la medaglia d’oro.
Ad aprire la categoria LD A4, impegnata in due esercizi a Corpo Libero e Fune, è stata Alessia Gregorini che, al suo esordio nella nuova categoria, raggiunge la 3° posizione. Concludono la gara, per la categoria LD JR2, Rebecca Ferretti e Margherita Bittoni. Rebecca, grazie agli eccellenti punteggi ottenuti a palla e clavette, conquista la vetta del podio, mentre Margherita porta a termine una buona gara con cerchio e clavette chiudendo in 6° posizione.
Tutto lo staff tecnico, guidato dalla responsabile Elena Montesi, esprime grande soddisfazione per i risultati ottenuti ed è pronto a lavorare in palestra per perfezionare ulteriormente gli esercizi delle ragazze in vista della fase Nazionale che si svolgerà a Rimini.
Polisportiva Senigallia a.s.d.
Polisportiva Senigallia a.s.d.
Pubblicato Mercoledì 22 ottobre, 2025 
alle ore 9:57
Tags
