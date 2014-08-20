Rete Studenti protesta ancora per la situazione del campu di Pesaro "4.000 studiano in spazi non sicuri"

117 Letture Cronaca

Nel Campus Scolastico di Pesaro, oltre 4000 studenti frequentano quotidianamente edifici fatiscenti, insicuri e inadeguati, con infiltrazioni, crolli di intonaco, vetri rotti, impianti elettrici compromessi, container usati come aule e uscite d’emergenza non accessibili.



Lo scorso febbraio, a seguito della caduta di una finestra che ha ferito uno studente, abbiamo condotto un sondaggio tra oltre 1000 studenti che ha rilevato che oltre il 50% di questi non si sente al sicuro nella propria aula e che più del 25% ha trovato allagate diverse aree scolastiche, tra cui la palestra.

La creazione di un “Polo delle Arti”, proposta già da diversi anni, comporterebbe lo spostamento del Liceo coreutico e musicale dal Liceo Marconi al Liceo artistico Mengaroni, passando dal Campus al centro città, dove, però, non ci sono abbastanza spazi per ospitare i laboratori a loro necessari.

Si tratta chiaramente di una proposta che non solo non risolve, ma sposta solamente le criticità strutturali.

La situazione del Campus Scolastico costituisce chiaramente una vera e propria violazione del diritto alla sicurezza, alla salute e all’istruzione e proprio per questo è necessario un intervento immediato della Provincia di Pesaro e Urbino, ente proprietario e responsabile della manutenzione.

Per questo, come Rete degli Studenti Medi delle Marche, in quanto sindacato studentesco, abbiamo presentato una vertenza al presidente della Provincia di Pesaro e Urbino, al Sindaco di Pesaro e alla direttrice dell’Ufficio Scolastico Regionale delle Marche.

Chiediamo, quindi, l’apertura immediata di un Tavolo di confronto permanente con la partecipazione di tutti gli enti e delle rappresentanze studentesche, la messa in sicurezza urgente delle strutture, la verifica e la pubblicazione dei certificati di agibilità per ogni edificio del Campus, la condivisione di tutta la documentazione dei lavori effettuati dal 1 gennaio 2020 a data odierna e in corso, un piano straordinario di manutenzione e ricollocamento temporaneo delle classi ospitate in container o spazi non idonei, l’adeguamento alle norme sull’accessibilità e sicurezza per tutti, trasparenza e confronto pubblico su ogni progetto di riorganizzazione, incluso il “Polo delle Arti”.

Non ci fermeremo qui, la nostra lotta continuerà fino a che non sarà fatta giustizia e agli studenti del Campus non sarà garantito il diritto all’istruzione in sicurezza.

Da

Rete degli Studenti Medi delle Marche