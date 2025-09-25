VIDEO – Paolo Battisti porta visione del M5S su sanità e futuro dell’Ospedale di Senigallia Sei domande e nel filmato tutte le risposte dell'ultimo ospite degli incontri con candidati ed esponenti politici del territorio

Si conclude con l’incontro con Paolo Battisti la serie di interviste che Senigallia Notizie ha avviato sul tema della sanità e dell’ospedale cittadino in vista delle Elezioni Regionali 2025. Battisti, non in lizza per le consultazioni regionali, è intervenuto in sostituzione di Daniela Pieragostini, candidata al Consiglio Regionale delle Marche.

Allo stesso modo della candidata Pieragostini, Battisti supporta la lista Movimento 5 Stelle a sostegno del candidato presidente Matteo Ricci. L’intervista è visibile integralmente nel video seguente e sul canale Youtube di Senigallia Notizie e si è mossa, come annunciato, sulla traccia delle sei domande che la redazione di Senigallia Notizie ha ricavato dalle richieste che da alcune settimane il Comitato Cittadino per la Difesa dell’Ospedale di Senigallia sta rivolgendo a Ricci e Acquaroli. La nostra redazione ha invece deciso di dare pari spazio e interpellare gli esponenti del territorio locale che ambiscono a un seggio consiliare a Palazzo delle Marche.

In vista delle prossime elezioni, la redazione di Senigallia Notizie sta raccogliendo le posizioni dei candidati locali di Senigallia e del collegio della provincia di Ancona su un tema centrale: la sanità pubblica.

Le 6 domande ai candidati consiglieri

1 – Autonomia e gestione ospedaliera

Il nuovo Piano Sanitario riconosce autonomia ai presidi ospedalieri provinciali. Quale sarà la vostra linea politica sul futuro dell’Ospedale di Senigallia: autonomia vera con responsabilità diretta oppure integrazione con Jesi e Fabriano?

2 – Personale e reparti

In diversi reparti (ORL, Oculistica, Fisiatria) la carenza di personale riduce i servizi e allunga le liste d’attesa. Quali impegni concreti assumete per garantire più medici, infermieri e operatori sanitari a Senigallia entro la prossima legislatura?

3 – Liste d’attesa e CUP

I tempi di attesa per visite ed esami restano tra i problemi più sentiti dai cittadini. Quali soluzioni proponete per ridurre drasticamente le liste d’attesa e migliorare il sistema CUP, anche con strumenti digitali moderni?

4 – Pronto Soccorso e 118

Il nuovo Pronto Soccorso è atteso da anni e la centrale 118 non ha ancora una sede adeguata. Entro quali tempi vi impegnate a completare la nuova struttura e con quale piano di rafforzamento del personale di emergenza-urgenza?

5 – Continuità assistenziale e Casa di Comunità

La futura Casa di Comunità è vista come strumento per ridurre accessi impropri al Pronto Soccorso. Come pensate di organizzarla a Senigallia e con quali servizi minimi garantiti ai cittadini?

6 – Visione generale per la sanità pubblica locale

Al di là dei singoli reparti, quale modello di ospedale avete in mente per Senigallia nei prossimi 5 anni: un presidio territoriale “di serie B” o un ospedale completo con tutte le funzioni essenziali per un bacino di 80.000 abitanti?