Primo ko in Coppa per l’US Pallavolo Senigallia Si rigioca già mercoledì 24 settembre

Seconda partita e prima sconfitta per l’US Pallavolo Senigallia Banco Marchigiano Subissati.



Nel secondo match di Coppa Marche di serie C femminile, dopo la bella vittoria all’esordio per 3-0 in casa a Campo Boario, le ragazze di coach Roberto Paradisi sono state battute a Sassoferrato dalla BCC Pergola e Corinaldo.

Sabato 20 settembre è finita 3-1: parziali di 22-25 27-25 25-21 25-17.

Non è bastata una bella partenza alle neroazzurre, che avevano vinto il primo set.

Per la BCC è la seconda vittoria in due gare: terza giornata mercoledì 24 settembre alle ore 21.15 a Colli al Metauro contro la Metal Fly.