Primo ko in Coppa per l’US Pallavolo Senigallia
Si rigioca già mercoledì 24 settembre
114 Letture0 commenti
Seconda partita e prima sconfitta per l’US Pallavolo Senigallia Banco Marchigiano Subissati.
Nel secondo match di Coppa Marche di serie C femminile, dopo la bella vittoria all’esordio per 3-0 in casa a Campo Boario, le ragazze di coach Roberto Paradisi sono state battute a Sassoferrato dalla BCC Pergola e Corinaldo.
Sabato 20 settembre è finita 3-1: parziali di 22-25 27-25 25-21 25-17.
Non è bastata una bella partenza alle neroazzurre, che avevano vinto il primo set.
Per la BCC è la seconda vittoria in due gare: terza giornata mercoledì 24 settembre alle ore 21.15 a Colli al Metauro contro la Metal Fly.
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Senigallia Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password
Effettua l'accesso ... oppure Registrati!