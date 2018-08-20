Logo farmacieFarmacie di turno


Corsi di Ju jitsu 2025/26 a Senigallia per bambini, ragazzi e adulti

Primo ko in Coppa per l’US Pallavolo Senigallia

Si rigioca già mercoledì 24 settembre

Sport
Seconda partita e prima sconfitta per l’US Pallavolo Senigallia Banco Marchigiano Subissati.


Nel secondo match di Coppa Marche di serie C femminile, dopo la bella vittoria all’esordio per 3-0 in casa a Campo Boario, le ragazze di coach Roberto Paradisi sono state battute a Sassoferrato dalla BCC Pergola e Corinaldo.
Sabato 20 settembre è finita 3-1: parziali di 22-25 27-25 25-21 25-17.
Non è bastata una bella partenza alle neroazzurre, che avevano vinto il primo set.
Per la BCC è la seconda vittoria in due gare: terza giornata mercoledì 24 settembre alle ore 21.15 a Colli al Metauro contro la Metal Fly.

Pubblicato Lunedì 22 settembre, 2025 
alle ore 10:35
