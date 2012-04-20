Prende il via la rassegna cinematografica “Le Notti d’Oro” La prima delle tre serate è in programma giovedì 21 agosto presso la Rotonda a Mare

Parte domani sera (giovedì 21 agosto, ore 20.45) alla Rotonda a mare di Senigallia la rassegna cinematografica Le Notti d’Oro promossa dall’Académie des César e dall’Accademia del Cinema italiano-Premi David di Donatello.

Trentadue cortometraggi che hanno vinto il premio dell’Accademia del cinema del proprio Paese (in Italia il David di Donatello, negli Usa l’Oscar etc.) verranno proiettati in tre serate: la prima, appunto, il 21 agosto alla Rotonda a Mare e poi il 25 e 26 agosto a Piazza Roma.

Le proiezioni saranno introdotte da dibattiti con ospiti ed esperti del settore. Nella prima serata interverranno Fabrizio Saracinelli (produttore), Giulia Betti (sceneggiatore) e Claudio Pauri (regista).

L’ingresso è gratuito e per il pubblico sarà quindi una grande occasione per venire a contatto con i capolavori del cortometraggio di tutto il mondo. Sono infatti rappresentati tutti i cinque continenti. I film, ad eccezione ovviamente dell’italiano Domenica sera di Matteo Tortone (vincitore del David di Donatello) saranno sottotitolati in italiano.

L’evento ha ricevuto il patrocinio oneroso di Fondazione Marche Cultura e Film Commission Marche, del Nuovo Imaie e del Comune di Senigallia.

Saranno presenti anche gli amministratori locali a sottolineare l’importanza di un evento che segna l’ingresso di Senigallia nel circuito Le Notti d’oro. Nelle successive serate del 25 e 26 agosto la rassegna si trasferirà in Piazza Roma. Anche in quelle due serate le proiezioni saranno presentate da artisti ed esperti di cinema.