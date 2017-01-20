Logo farmacieFarmacie di turno


Avitabile Dr. Andrea
Adesso
30°
Giovedì
23° / 31°
Venerdì
24° / 31°
Sabato
23° / 31°
Domenica
23° / 30°
Lunedì
22° / 29°
Martedì
21° / 29°
Mercoledì
21° / 29°
Giovedì
22° / 29°
Venerdì
23° / 29°
SenigalliaNotizie.it
Versione ottimizzata per la stampa
Villa Mariella - Casa vacanze a Senigallia

La Regione Marche dà soldi agli oratori

100.000 euro di finanziamento pubblico

242 Letture
commenti
Cronaca
Ascolta la notizia
spesa, famiglie, soldi, aumenti, inflazione, risparmi
La Regione Marche stanzia 100 mila euro per gli oratori. “Con questo intervento – spiega il consigliere regionale Nicola Baiocchi, presidente della IV Commissione Sanità e Politiche sociali – viene riconosciuto il ruolo educativo di questi spazi, che hanno un impatto positivo sulla crescita di bambini e bambine, ragazzi e ragazze, favorendo la loro crescita umana e il contrasto al disagio giovanile.
 

Si tratta – prosegue – di un contributo per l’annualità 2025 che rientra in un un progetto di formazione regionale e comprende progettualità di rete a livello diocesano, svolte grazie al lavoro degli enti ecclesiastici della Chiesa Cattolica e delle associazioni ecclesiali in favore di pre-adolescenti, adolescenti e giovani. Sono diverse le finalità perseguite: la formazione dei responsabili di oratorio, degli operatori, del personale ausiliario e dei partecipanti alle attività di oratorio; la realizzazione di interventi che garantiscano, anche attraverso nuove modalità di gestione, l’effettivo e regolare funzionamento delle attività di oratorio (presenza di educatori, animatori e operatori per il rispetto di tutte le norme di protezione individuale e sociali) e l’eventuale apertura e gestione di nuovi spazi, anche all’aria aperta; la realizzazione di iniziative volte a garantire esperienze di socialità e comunità in sicurezza; l’attivazione di reti tra i giovani anche attraverso l’integrazione digitale, l’uso sapiente della tecnologia, le ricerche e la sperimentazione di attività e metodologie d’intervento, specie a carattere innovativo; la realizzazione di percorsi di integrazione e di recupero a favore di soggetti fragili a rischio di emarginazione sociale e povertà educativa. I contributi concessi – rimarca Baiocchi – sono destinati a finanziare spese correnti e sono così suddivisi: l’8% della somma complessiva sarà trasferita alla Regione Ecclesiastica Marche o ad altro Ente da essa designato, per un progetto regionale mentre il restante 92% sarà trasferito alle singole diocesi marchigiane o ad enti da esse designati e ripartito per il 62% in proporzione alla popolazione 0-18 anni residente nel territorio marchigiano di ciascuna diocesi, per 20% proporzionalmente all’estensione territoriale marchigiana di ciascuna diocesi, infine per il 10% proporzionalmente alle parrocchie presenti nelle aree del cratere sismico”.
 
 
 
 
 
 
Regione Marche
Regione Marche
Pubblicato Mercoledì 13 agosto, 2025 
alle ore 12:30
Tags
Come ti senti dopo aver letto questo articolo?
Arrabbiato
In disaccordo
Indifferente
Felice
D'accordo


Commenti
Ancora nessun commento. Diventa il primo!
ATTENZIONE!
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Senigallia Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password

Già registrato?
... oppure Registrati!



Scarica l'app di Senigallia Notizie per AndroidScarica l'app di Senigallia Notizie per iOS

Partecipa a Una Foto al Giorno





Cronaca
Politica
Cultura e Spettacoli
Sport
Economia
Associazioni
Fuori dalle Mura