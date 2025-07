Prende il via dalla Rotonda a Mare la “Regata per la vita” Domenica 6 luglio da mezzogiorno di domenica 6 luglio

Appuntamento per la partenza alle 12.00 del 6 luglio, con la stessa Rotonda a Mare di Senigallia che ospiterà la conferenza stampa e il commento alla partenza con lo skipper e yacht designer Paolo Cori.

Boa di percorso a Marzocca e arrivo ben visibile dalla terrazza Leopardi del Marina Dorica di Ancona che alle ore 18 ospiterà in piazzetta la cerimonia di premiazione degli equipaggi vincitori, alla presenza di numerosissimi rappresentanti del mondo delle istituzioni locali, regionali e nazionali, delle associazioni di volontariato, degli stessi pazienti, dei professionisti sanitari, dei media. Al termine della premiazione la Terrazza Leopardi ospiterà un cocktail al tramonto.

Nata da un’idea della prof.ssa Rossana Berardi, membro del Direttivo Nazionale AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica), Ordinario di Oncologia all’Università Politecnica delle Marche e Direttrice della Clinica Oncologica dell’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche e dell’armatore Alberto Rossi, nel 2021 si è unito alla squadra anche lo skipper e yacht designer Paolo Cori, commentatore tecnico per Rai della Coppa America e della Barcolana, coniugando, con il suo team, l’aspetto solidale con quello sportivo e della cultura del mare.

L’evento ha riscosso fin da subito molte adesioni dal mondo della società civile e delle istituzioni con la partecipazione dei regatanti sempre in crescita, oltre 30 imbarcazioni si daranno appuntamento davanti alla Rotonda a Mare di Senigallia, che torna ad ospitare la partenza della regata rinnovando una consuetudine degli anni ’50, quando le maggiori competizioni veliche della Spiaggia di Velluto partivano proprio dalla Rotonda. Tante le realtà che nel corso degli anni hanno voluto sostenere la manifestazione, con la loro vicinanza, contribuendo all’organizzazione o con delle donazioni in denaro, nello spirito di sensibilizzare alla tematica oncologica e sostenere le importanti attività di volontariato, dalla Clinica Oncologica dell’AOU delle Marche – Università Politecnica delle Marche nella persona della prof.ssa Rossana Berardi insieme al Marina Dorica di Ancona, Club Nautico di Senigallia, Federazione Italiana di Vela e l’armatore e campione di vela Alberto Rossi patron del gruppo FMG, l’IYFR sodalizio velico dei Rotariani, a sostegno della rete di associazioni di volontariato in oncologia delle Marche “Marcangola”, la Lega Navale di Falconara Marittima, e la Fondazione Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche ETS, unitamente ad altri importanti partner e associazioni, in partnership con One Healthon: la rete della salute, progettualità nazionale, costituita da professionisti e istituzioni sanitarie, associazioni di volontariato ed esponenti del mondo della società civile per garantire attività di prevenzione primaria e secondaria e innovazione in ambito sanitario.