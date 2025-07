La leggenda paralimpica Martina Caironi ospite a Senigallia Tre volte oro olimpico nell'atletica leggera

Dal 12 al 20 luglio 2025, il Village di XMasters rinnova per il quarto anno consecutivo la collaborazione con CIP Marche (Comitato Italiano Paralimpico Marche) e INAIL Marche, confermandosi come il punto di riferimento nazionale per l’inclusività negli sport d’azione.



Il Village di XMasters, con i suoi 40.000 metri quadrati, rappresenta un modello nel panorama degli eventi sportivi italiani. Un ambiente dove l’inclusività non è solo un valore, ma una realtà concreta che permette a chiunque di vivere l’esperienza XMasters appieno.

I CAMPIONI CHE ISPIRERANNO IL VILLAGE

Andrea Lanfri (12-13 luglio): Primo uomo con disabilità motoria pluriamputato a conquistare l’Everest nel 2022. Detentore del Guinness World Record per il miglio corso in quota più veloce e di 9 titoli italiani di atletica paralimpica.

Martina Caironi (17-20 luglio): Leggenda dell’atletica paralimpica con 3 ori e 4 argenti paralimpici. Record mondiale nei 100 metri categoria T63 con 15″05. Membro del CdA di Milano- Cortina 2026.

Diego Gastaldi (17-20 luglio): Campione paralimpico con 4 record italiani e due bronzi agli Europei 2018. Documentarista e punto di riferimento per l’accessibilità con il suo van autocostruito virale sui social.

Claudia Cretti (12-13 luglio): Paracilista categoria C5, due volte bronzo mondiale nell’inseguimento individuale. Simbolo di resilienza dopo il grave incidente del 2017 durante il Giro Rosa.

Altri atleti d’eccellenza completeranno il roster: Fabrizio Pagani (campione mondiale di apnea paralimpica con 11 record mondiali), Patrizia Saccà (pioniera dello sport paralimpico italiano, bronzo a Barcellona 1992 nel tennis tavolo e oggi istruttrice yoga, ideatrice del “Saluto al Sole da seduti”) e Giada Cerpolloni (atleta con sclerosi multipla, argento agli Adaptive CrossFit Games 2024).

PROGRAMMA COMPLETO: SPORT SENZA BARRIERE

Il Village propone un ricco calendario di discipline completamente accessibili che unisce contest agonistici e attività aperte a tutti. Tra le proposte principali: Parabeach, Tennis tavolo, Bocce, Apnea, Surf, SUP, Vela, Arrampicata e Yoga.

Particolare attenzione ai clinic speciali: Arrampicata con Andrea Lanfri, che condividerà le tecniche e l’esperienza che lo hanno portato sulla vetta dell’Everest; Apnea con Fabrizio Pagani in collaborazione con l’apneista Giovanni Bianco, per scoprire i segreti delle discipline subacquee; Yoga adattivo con Patrizia Saccà, che presenterà le sue innovative tecniche inclusive tra cui il celebre “Saluto al Sole da seduti”; Mototerapia con Vanni Oddera e Manuel Reggiani, a terra e in acqua, per mostrare che la moto può essere anche cura, libertà e inclusione; Surf con la Federazione Italiana Surf e Wind Surf, condotti da Stella Papetti (bronzo mondiale ISA di para

surfing 2024) e i tecnici nazionali Francesca Malfatti e Cristiano Corsi.

Ogni attività è progettata secondo i principi dell’accessibilità universale, con personale specializzato e attrezzature adattabili che permettono a ogni persona di partecipare pienamente alle discipline proposte.

ACCESSIBILITÀ ANCHE PER L’INTRATTENIMENTO

Il Main Stage è accessibile con servizi dedicati e sistemi di supporto per persone con diverse esigenze. Le serate con Radio 105, i dj set e i concerti si svolgono in spazi completamente fruibili. L’intrattenimento notturno di XMasters è progettato perché ogni partecipante possa vivere appieno l’esperienza musicale.

