“Ci sto affare fatica, Comun di Senigallia in ritardo” Il Pd critica i tempi del bando

Abbiamo ricevuto delle segnalazioni sul progetto Ci Sto Affare Fatica, rivolto ai ragazzi dai 14 ai 21 anni, chiamati a svolgere piccoli lavori di cura del verde, di pulizia di strade e sentieri, di tinteggiatura di panchine e staccionate, di realizzazione di murales decorativi per prendersi cura degli spazi urbani.

Il progetto si svolge per tutto il mese di luglio:non garantendo alcun tipo di comunicazione trasparente al progetto, nè l’accessibilità alle informazioni e all’iscrizione tempestiva. Il progetto, gestito dalla Regione Marche, per essere efficace e funzionale andrebbe calato e interiorizzato dai comuni che lo ospitano perchè l’esperienza dei ragazzi possa essere formativa e valorizzante. Non sembra che sia così per il Comune di Senigallia che, oltre a passare in ritardo l’informazione, sembra non essere aggiornato sull’andamento del progetto né sui tempi, né sui contenuti che pur riguardano interventi sulla città. Chiediamo all’assessore Alan Canestrari di rispondere a queste domande dei cittadini e se questo tipo di attenzione non ricada all’interno delle politiche giovanili di cui dovrebbe essere a capo impegnato piuttosto che ad autorizzare serate di Gin dove di attività formativa per i ragazzi non se ne trova traccia. O piuttosto ci rivolgiamo all’assessore Riccardo Pizzi, qualora si ritenesse importante per i servizi culturali promossi dalla nostra città.