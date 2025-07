Festival Jazz Senigallia, si parte Tre giorni di concerti: inizia Amii Stewart

La seconda edizione del Senigallia in Jazz 2025 apre il sipario e accende le sue luci.

Da questa sera 2 Luglio inizia un’edizione versatile e poliedrica, dedicata jazz all’acid jazz, che fluttua dal contemporaneo all’etnico e sicuramente tanto funky soul.

Sfumature sonore che emozioneranno e faranno anche ballare.

Non mancheranno i grandi solisti, che formano queste band esclusive: ogni singolo solista ha una storia importante nel panorama internazionale, vantando collaborazioni prestigiose con i più grandi musicisti del mondo.

Due concerti ogni sera:

Piazza Garibaldi ospiterà l’opening act alle 21:00 e alle 22:00 il main event con l’artista più famoso.

Saranno tre serate a tema:

_la prima dedicata alla grande voce della musica soul e rhythm blues

_la seconda serata sarà dedicata al jazz, pop e suggestioni mediorientali.

_la terza serata, conclusiva, è interamente dedicata alla musica funky & soul.

Tutto questo con il costo di un biglietto unico per ogni sera e possibilità di scegliere l’abbonamento a tutte le serate.

Tre giorni di grande musica dal vivo anche questa estate quindi con il SENIGALLIA in JAZZ 2025, soul jazz festival, VELVET SOUND, che si terrà dal 2 al 4 Luglio 2025 a Senigallia

nella suggestiva Piazza Garibaldi.

Un booking artistico versatile e sempre più internazionale per la seconda edizione:

2 Luglio ore 21:00 Serena Krall quartet (sul palco di Piazza Garibaldi)

2 Luglio ore 22:00 AMII STEWART (sul palco di Piazza Garibaldi)

3 Luglio ore 21:00 Sagi Rei (sul palco di Piazza Garibaldi)

3 Luglio ore 22:00 NOA (sul palco di Piazza Garibaldi)

4 Luglio ore 21:00 Dadfunk (sul palco di Piazza Garibaldi)

4 Luglio ore 22:00 INCOGNITO (sul palco di Piazza Garibaldi)

Anche quest’anno come partnership di grande prestigio Radio Monte Carlo che sarà Radio ufficiale del Senigallia in Jazz 2025 soul jazz festival VELVET SOUND.

Direttore artistico dell’evento sarà Alberto Braschi, Co-Producer e presentatore dell’evento sarà Nick The Nightfly di Radio Monte Carlo, speaker radiofonico della famosa radio e inventore del programma Monte Carlo Nights (Radio Monte Carlo).

Tutti gli artisti selezionati da Alberto Braschi e Nick The Nightfly vantano diversi Grammy Awards di questo genere di musica di elevata qualità e partecipazioni ai festival più importanti del mondo.

Direttore artistico dell’evento sarà Alberto Braschi, Co-Producer e presentatore dell’evento sarà Nick The Nightfly di Radio Monte Carlo, speaker radiofonico della famosa radio e inventore del programma Monte Carlo Nights (Radio Monte Carlo).

Tutti gli artisti selezionati da Alberto Braschi e Nick The Nightfly antano diversi Grammy Awards di questo genere di musica di elevata qualità e partecipazioni ai festival più importanti del mondo.

Il Senigallia in Jazz diventerà sempre più un appuntamento fisso e punto di riferimento per tanti fans da tutta Italia ed Europa, protagonisti i più grandi artisti e band internazionali della musica jazz, funky e soul. “SENIGALLIA in JAZZ 2025, soul jazz festival, VELVET SOUND”.

La seconda edizione, 2, 3 e 4 Luglio 2025, Piazza Garibaldi, evento organizzato dal Comune di Senigallia, Regione Marche,

Let’s Marche,

Feel Senigallia.

Dagli

Organizzatori