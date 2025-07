Adriatico-Ionica, celebrati i 25 anni Presente Bello, presidente Consiglio comunale Senigallia

In occasione del 25° Anniversario della Dichiarazione di Ancona, anche AICCRE presente all’evento con l’intervento del Presidente Massimo Bello in rappresentanza della Federazione regionale Marche e dell’Ufficio di Presidenza nazionale.

La delegazione italiana del Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa (CCRE-Consiglio d’Europa) ha partecipato all’evento internazionale tenutosi ad Ancona venerdì scorso nella splendida cornice della Mole Vanvitelliana, ribadendo con determinazione come i Comuni rappresentino quel valore aggiunto per consolidare la strategia europea della macroregione Adriatico-Ionica.

“Insieme ai Comuni, che rappresentano il cuore dell’Europa – ha detto Massimo Bello, che è anche Presidente del Consiglio comunale di Senigallia, membro del Forum delle città dell’Adriatico e dello Ionio – si possono affrontare le sfide future e continuare a costruire uno spazio adriatico-ionico stabile, in grado di dialogare anche con le autorità istituzionali, che si affacciano nel Mediterraneo, per rendere ancora più forti i valori europei”.

Durante i lavori della conferenza, il Presidente di AICCRE Marche ha incontrato anche il Presidente del Forum delle Città dell’Adriatico e dello Ionio, Luigi Arbore Mascia. Uno scambio di opinioni e di progetti per implementare l’impegno dei Comuni verso l’Europa. Il Presidente Bello in quella sede ha annunciato l’adesione di AICCRE Marche nel Forum e nella rete Europe Direct della Regione Marche.

“La conferenza internazionale sull’Iniziativa e sulla strategia Adriatico-Ionica – ha aggiunto il Presidente Bello – è servita anche per riflettere sul futuro dell’integrazione europea e sul ruolo strategico della nostra regione nel contesto balcanico e in quello mediterraneo. Le città hanno un ruolo strategico, fondamentale, e rappresentano la chiave di volta per rafforzare la macroregione. Non si può fare a meno delle comunità locali e delle relazioni che, nel tempo, sono nate tra le città delle due sponde. I gemellaggi sono stati e sono ancora uno strumento straordinario per costruire partenariati e collaborazioni, anche nello sviluppo di progetti condivisi. La strategia macroregionale è un’occasione importante per riaffermare i valori della cooperazione e della coesione. L’evento ha rappresentato un importante momento di riflessione e di rilancio della cooperazione regionale e comunale, alla luce delle nuove prospettive di allargamento dell’Unione Europea e delle sfide geopolitiche attuali”.