Corrado Canafoglia (Fratelli d’Italia) replica al Partito Democratico "Continuerò a cercare di dare soluzioni reali ai tanti problemi che il governo di centro sinistra ha creato all’intera comunità"

452 Letture Politica

Caro Partito Democratico, ho letto con attenzione la vostra nota stampa rispetto alla strategia d’intervento della Giunta Acquaroli che prevede € 30 milioni per aiutare le strutture per anziani del nostro territorio e supportare le famiglie sui costi delle rette, dove avete colto l’occasione anche per un attacco diretto al sottoscritto quale esponente locale del partito Fratelli d’l’Italia e commissario della fondazione “Città di Senigallia”.

Innanzitutto è singolare che definiate l’iniziativa del Governo Acquaroli “un ottimo biglietto da visita in campagna elettorale”.

La misura risponde alle esigenze delle strutture che si occupano dell’accoglienza per anziani e delle famiglie che hanno i propri cari li ricoverati: rispondere alle esigenze dei cittadini per voi è una mancia elettorale o una concreta risposta ai bisogni della comunità da parte di chi governa?

Peraltro avete omesso di precisare che detto intervento del Governo Acquaroli di ben € 30,6 milioni è frutto di un lavoro di studio e concertazione da tempo attivato dalla Regione Marche con le confederazioni sindacati Cgil, Cisl e Uil, con il Comitato degli enti gestori delle strutture per anziani, con le organizzazioni di categoria del mondo Cooperativistico e di tante altre sigle che rappresentano il sistema che si occupa delle strutture residenziali sociosanitarie.

Se fosse vero ciò che dite, significherebbe che i sindacati Cgil-Cisl-Uil sono gli sponsor elettorali del governatore Acquaroli che si ricandida per un altro quinquennio alla guida della regione Marche?

La realtà è che questo intervento risponde concretamente al problema delle strutture di assistenza per gli anziani per il quale si è arrivati alla fine di un lungo percorso di anni solo in questo momento.

Se si risolve un problema ed anche se la soluzione proviene dalla parte politica avversaria, perché non ne siete felici, considerato che ha un beneficio per tutte le famiglie della nostra comunità?

Quanto alla mia persona, non credo di meritare tanta attenzione da parte vostra.

Vi spiego però il motivo per cui nella conferenza stampa – tenuta con l’assessore ai servizi sociali del Comune di Senigallia Cinzia Petetta ed a Massimo Bello dirigente provinciale del partito “Fratelli d’Italia” rispetto a detto importante intervento della Giunta Acquaroli nell’ambito della residenzialità sociosanitaria per anziani – mi sono astenuto da qualificarmi quale Commissario della Fondazione Città di Senigallia e non ho parlato delle condizioni specifiche dell’ente in questione, fatto questo che ho fatto in altre occasioni e continuerò a fare in futuro.

Vi sembrerà strano ma a differenza vostra il mio ruolo di Commissario della Fondazione Città di Senigallia non lo interpreto in maniera politica, bensì come legale chiamato dalla Regione Marche a risanare i pesantissimi bilanci in negativo, a ripristinare la legalità e la trasparenza amministrativa in un ente che la vostra parte politica ha gestito da sempre.

Come legale ho tenuto lontano ogni tentativo di ingerenza politica dall’ente, non ho permesso ad alcun soggetto anche vicino a me per appartenenza politica o di semplice amicizia di poter influenzare le mie scelte operative e gestionali dell’ente, applicando la regola del buon padre di famiglia ma soprattutto la legge nell’esclusivo interesse dell’ente, degli anziani che li sono ospitati e dei dipendenti che vi lavorano.

Può sembravi strano, ma tale posizione rigida e rigorosa non mi ha portato particolari amici, ma grazie al lavoro di squadra con tutti i dipendenti dell’ente ha prodotto risultati molto importanti di risanamento dei conti, di trasparenza dell’intera attività amministrativa dell’ente che sono sotto gli occhi di tutti.

Sono fermamente convinto che la politica deve stare lontano delle scelte gestionali della Fondazione, lasciando alla politica una importante funzione di controllo sull’operato di chi gestisce e non di indirizzo.

Sinceramente mi aspettavo una vostra parola per spiegare alla città come sia stato possibile portare addirittura a rischio fallimento un Ente, che svolge un’attività socio sanitaria importantissima per l’intera comunità.

Sinceramente mi aspettavo una vostra parola per spiegare come sia stato possibile in quarant’anni costruire un monoblocco ospedaliero senza rispettare la normativa urbanistica – edilizia incuranti delle possibili conseguenze nefaste: vi sembra normale che si possa costruire un ospedale cittadino senza rispettare la normativa vigente? Se un privato cittadino si comportasse così, quali conseguenze di natura penale ed economiche pesantissime subirebbe? Su tale argomento ho registrato un assordante silenzio!

Sinceramente mi aspettavo una vostra parola sulla cessione del Museo dell’informazione (MUSINF) dal Comune alla Fondazione per un costo che supera il milione 400.000 €, denaro drenato dalle casse già problematiche dell’ente, ma soprattutto mi aspettavo da voi che avete governato la città per quarant’anni una spiegazione sulla motivazione di tale operazione.

Per quanto mi riguarda so che non risponderete a queste mie domande, ma so anche che io continuerò in maniera onesta e concreta a cercare di dare soluzioni reali ai tanti problemi che il governo di centro sinistra ha creato all’intera comunità.

È evidente che sono due modi diversi di intendere la gestione della cosa pubblica.

Un’ultima chiosa: nella conferenza stampa avevo rivolto delle domande al Consigliere Mangialardi, candidato alle prossime regionali, e non capisco quindi il motivo per cui risponde il Partito Democratico in sua vece, nonostante Mangialardi abbia ricoperto ruoli di governo in questa Città per i quali non può politicamente chiamarsi fuori.

Non comprendo il suo silenzio, mentre comprendo il vostro intervento rispetto al quale spero di aver reso le risposte richieste, restando a vostra disposizione per chiarire ogni vostro ulteriore dubbio.

Corrado Canafoglia – FDI Senigallia