CNA di Ancona a congresso: il “fare futuro” al centro del dibattito Sabato 28 giugno a Senigallia il congresso finale con interventi di Letta, Rizzetto, Gregorini e Acquaroli

Sabato 28 giugno 2025, presso il Cinema Giometti di Senigallia, si terrà il congresso conclusivo di CNA Ancona dedicato al tema “Fare Futuro: #3 Nuovi modelli – soluzioni e strategie”, che rappresenta l’apice del percorso congressuale della CNA Ancona nell’anno in cui l’associazione celebra 80 anni dalla sua fondazione.

Il tema centrale del percorso è stato quello dell’attrattività dei mestieri artigiani, con l’obiettivo di rinnovare efficacemente il dialogo tra famiglie, istituzioni scolastiche e imprese del territorio. Il congresso finale arriva dopo un intenso lavoro partecipato, che ha coinvolto oltre 2.000 persone tra imprenditori, imprenditrici e studenti attraverso sette congressi territoriali e tre importanti momenti aggregativi e formativi.

Il programma

Sabato 28 giugno, dopo i saluti istituzionali, il Presidente uscente Maurizio Paradisi traccerà il bilancio del suo mandato e delineerà le nuove prospettive per il settore delle micro e piccole imprese del territorio. La giornata proseguirà con testimonianze dirette di imprenditori, imprenditrici e dirigenti scolastici, che racconteranno progetti virtuosi realizzati in collaborazione tra scuola e imprese. Gli imprenditori, in particolare, evidenzieranno come, grazie al contributo della CNA, abbiano trovato proprio nel confronto con il mondo della scuola persone e talenti capaci di portare innovazione e valore aggiunto alle aziende.

A seguire, la tavola rotonda dal titolo “Lavoro & Scuola: connessioni di valore”, che coinvolgerà ospiti prestigiosi come l’On. Enrico Letta (contributo video), l’On. Walter Rizzetto (in collegamento), il Prof. Donato Iacobucci (Docente UnivPM), Carmina Pinto (Ufficio Scolastico Regionale), Chiara Biondi (Assessore regionale alla Cultura) Vincenzo Bianculli (Centro Studi Pluriversum) e Massimiliano Santini (Direttore CNA Ancona).

Spazio, inoltre, ad alcune esperienze nazionali e internazionali legate all’attrazione dei talenti e al matching fra richieste delle imprese e disponibilità e competenze dei lavoratori. Interverranno Marco Valsecchi (AD Synergie – Agenzia per il lavoro), Domenico Gioia (Direttore Agenzia Elham Sarhan) e Junaid Imran (Amministratore della Millecolori Srl).

Seguiranno, quindi, gli interventi del Presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, e del Segretario Generale CNA Nazionale, Otello Gregorini. L’intero congresso sarà moderato dalla giornalista Agnese Testadiferro. Al termine della giornata si svolgeranno le elezioni per la nuova presidenza territoriale e un buffet conclusivo aperto a tutti i partecipanti.

Un percorso di cooperazione e valorizzazione del talento

Il congresso conclusivo rappresenta l’ultima tappa di un vero e proprio viaggio dentro il futuro del sistema economico locale, segnato in particolare da due eventi significativi: il primo, tenutosi il 30 marzo a Jesi presso l’Hotel Federico II, ha visto la partecipazione di oltre 200 imprese e ha delineato l’importanza di un nuovo paradigma nella collaborazione tra scuole, imprese e istituzioni. Il secondo doppio appuntamento, il 28 maggio al Teatro Le Muse di Ancona, ha coinvolto direttamente studenti e giovani, mettendo al centro il valore del talento individuale e il coraggio di credere nelle proprie capacità, sottolineando l’importanza di investire nella nuova generazione.

Un appuntamento aperto al territorio per riflettere insieme sul futuro delle imprese e dei giovani, per continuare a far crescere con coraggio e innovazione l’economia locale.

Per ripercorrere tutte le tappe del progetto: an.cna.it/farefuturo