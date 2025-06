“Elezioni regionali decisive per dirimere la questione nuovo ponte Garibaldi” Mangialardi: "Per fortuna i lavori non sono ancora iniziati"

Ho partecipato giovedì 26 giugno alla cena delle associazioni e movimenti che si oppongono all’obbrobrioso progetto di ponte autostradale che dovrebbe, secondo Acquaroli e Olivetti, prendere il posto di Ponte Garibaldi.

L’amministrazione comunale avrebbe fatto bene a venire ad ascoltare la voce della città: un momento molto sentito, con centinaia di aderenti, ragioni solide e ben argomentate.

D’altronde, le oltre 10 mila firme raccolte hanno messo all’angolo l’ignavia del Sindaco, che invece di praticare l’arte del dialogo preferisce praticare un bieco depistaggio benaltrista in base al quale il “vero” problema non è mai Ponte Garibaldi, ma di volta in volta Ponte degli Angeli, Ponte Portone e chissà cos’altro si inventerà nel futuro.

L’unica nota positiva di questa vicenda è che, vista la ormai proverbiale incapacità amministrativa di Acquaroli e Olivetti, i lavori per il nuovo ponte non sono ancora iniziati: per fortuna, come è a tutti evidente, saranno le imminenti elezioni regionali 2025 a decidere la sorte di come sarà costruito il nuovo ponte Garibaldi.

Il candidato Presidente della coalizione di centrosinistra Matteo Ricci, nella sua recente visita a Senigallia in cui ho avuto il piacere e l’onore di accompagnarlo, ha già proferito parole chiare e nette: NO deciso al progetto ANAS, SI’ al coinvolgimento dei migliori professionisti per elaborare insieme un altro ponte, capace di tenere insieme sicurezza, viabilità sostenibile e coerenza con le magnifiche quinte sceniche dei Portici Ercolani.

Da parte mia, mi impegnerò in qualsiasi modo, in qualsiasi ruolo, in qualunque forma per evitare lo scempio pensato da Acquaroli e Olivetti. Da consigliere regionale di opposizione mi sono battuto con tutte le mie forze, presentando decine di atti ispettivi, intervenendo in ogni sede e in ogni luogo: spero nel futuro di poter contribuire non più solo a denunciare, ma anche a risolvere concretamente una questione che ritengo decisiva per il futuro della nostra città.

Maurizio Mangialardi

Consigliere regionale PD Marche