Open Fiber completa il Piano Banda Ultra Larga nelle Marche Nei 217 comuni coinvolti nel piano BUL, realizzati oltre 4.600 Km di fibra, abilitando connettività per circa 341 mila unità immobiliari

201 Letture Cronaca

Si è svolto mercoledì 25 giugno, presso Palazzo Raffaello, sede della Giunta Regionale, l’incontro ufficiale per annunciare il completamento del Piano Banda Ultra Larga nella Regione.

Presenti all’evento l’Assessore Regionale Andrea Maria Antonini, l’Amministratore Delegato di Open Fiber Giuseppe Gola e l’Amministratore Delegato di Infratel Italia Pietro Piccinetti. Il Piano, promosso dal MIMIT e gestito da Infratel Italia, prevede la realizzazione di un’infrastruttura a banda ultra larga in oltre 6000 comuni italiani delle aree bianche, ossia borghi e piccoli centri sprovvisti di connettività ultraveloce. L’infrastruttura, che rimane di proprietà dello Stato, è realizzata e gestita in concessione da Open Fiber, che si è aggiudicata i bandi pubblici indetti da Infratel. Le Marche sono una delle prime regioni in Italia a completare l’infrastrutturazione delle aree bianche.