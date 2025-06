Terna punta sulle Marche: nasce ad Ascoli Piceno l’Innovation Zone Adriatico Un nuovo hub tecnologico per accelerare la transizione energetica e sostenere le imprese innovative del territorio

In collaborazione con Adnkronos. Nelle Marche prende forma un progetto strategico per il futuro dell’innovazione energetica italiana. Terna ha lanciato ufficialmente l’Innovation Zone Adriatico, un nuovo centro dedicato allo sviluppo tecnologico con sede ad Ascoli Piceno.

L’iniziativa del Gruppo guidato da Giuseppina Di Foggia si inserisce in un piano più ampio di investimenti nella regione, con l’obiettivo di valorizzare l’imprenditorialità locale e accelerare la transizione ecologica. Il polo sarà articolato in due progetti: “OpenHUB”, rivolto a startup e PMI innovative, e “OpenLAB”, laboratorio di sperimentazione per soluzioni ingegneristiche avanzate nel campo dei cavi HVDC e tecnologie marittime.

L’hub è infatti parte del Piano di Sviluppo 2025-2034 di Terna, che prevede un investimento di circa 700 milioni di euro nella regione Marche. In questo piano si inserisce anche l’Adriatic Link, il nuovo collegamento HVDC sottomarino da 1.000 MW che unirà Marche e Abruzzo, riducendo le perdite di rete e incrementando la capacità di trasporto dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili.

Il coinvolgimento delle istituzioni marchigiane e delle università regionali conferma l’intento di Terna di costruire un ecosistema dell’innovazione inclusivo e sostenibile. L’Innovation Zone di Ascoli rappresenta il primo centro italiano di questo tipo per Terna, dopo le esperienze avviate a San Francisco e Tunisi.

L’Innovation Zone Adriatico rappresenta quindi un’opportunità unica per Ascoli Piceno: un progetto che pone la città al centro di una nuova visione di sviluppo, dove tecnologia, ambiente e crescita economica si incontrano per dare forma a un futuro più sostenibile.