“30 milioni di euro per potenziare l’offerta e la qualità dei servizi delle strutture assistenziali e abbattere i costi delle rette: iniziativa fondamentale” Fratelli d'Italia plaude: "condividiamo pienamente la decisione della Giunta Acquaroli"

“Fratelli d’Italia plaude alla misura introdotta dalla Giunta regionale Acquaroli e ne condivide pienamente la strategia di intervento, che prevede oltre 30 milioni di euro per potenziare l’offerta e la qualità dei servizi delle strutture assistenziali e supportare le famiglie per abbattere i costi delle rette”.

Lo affermano Massimo Bello, dirigente provinciale e regionale di Fratelli d’Italia; Corrado Canafoglia, vice coordinatore comunale FDI; Cinzia Petetta, assessore ai servizi alla persona di Senigallia, che questa mattina hanno indetto una conferenza per commentare questo risultato, che ha portato concretezza e certezza nella gestione delle strutture socio-assistenziali della città, ma anche direttamente alle famiglie.

“Una decisione, attesa da tempo – dicono Massimo Bello, Corrado Canafoglia e Cinzia Petetta – che risponde alle esigenze concrete di tutto il territorio regionale, compreso quello della nostra città, in cui insistono alcune delle strutture residenziali, la Fondazione Opera Pia e la Fondazione Città di Senigallia, che si occupano delle fragilità legate soprattutto alla terza età.”

“Anche il Consiglio comunale di Senigallia – sottolinea Massimo Bello – ha in più occasioni affrontato questo tema durante le audizioni dei rappresentanti delle strutture residenziali, e su questo Fratelli d’Italia si è fatto sempre portavoce nei confronti del Presidente Acquaroli e della Giunta regionale affinché si arrivasse ad una strategia di intervento, che andasse incontro alle richieste del territorio. La Regione Marche ha lavorato in questa direzione e il risultato è divenuto realtà.”

“Oltre il 50 per cento della popolazione della nostra vallata – ha aggiunto Corrado Canafoglia – supera i sessant’anni, il che vuol dire che la gestione degli anziani e delle strutture è un problema che riguarda l’intera comunità. Oltre 400 famiglie premono sulle strutture per far entrare i loro cari, ma i posti non ci sono. Di fronte ad un importante intervento economico della giunta Acquaroli stride l’attacco del consigliere Mangialardi in palese campagna elettorale. Un bel tacer non fu mai scritto da parte di chi ha governato la città e la sua gestione politica ha inciso negativamente sulle sorti della fondazione città di Senigallia, che gestisce la casa di riposo. Mangialardi dimentica la cessione del Musinf per risanare le casse comunali, cessione che ha aggravato le casse dell’ente già deficitarie. Come può oggi il candidato Mangialardi lamentarsi di un intervento della Giunta Acquaroli voluto da tutti gli enti gestori?”

Nelle Marche, grazie a una concertazione con le sigle sindacali e gli enti gestori, la Regione Marche ha difatti definito il progetto di intervento per la Residenzialità Socio-Sanitaria e Sociale 2025-2027, con una dotazione complessiva di 30,6 milioni di euro. Con questo accordo, la Regione pianifica interventi a sostegno degli enti gestori delle strutture residenziali sanitarie, sociosanitarie extraospedaliere e sociali, delle famiglie di persone ospiti nelle strutture, che compartecipano al pagamento delle rette dei loro familiari. Circa 20,9 milioni supporteranno gli enti gestori) e circa 9,7 milioni le famiglie.

Un intervento importante, funzionale e vitale per la residenzialità extraospedaliera sanitaria, sociosanitaria e sociale, che in questi ultimi anni ha sofferto la perdita di capacità d’acquisto dei redditi delle famiglie e l’incremento costante dei costi per l’assistenza e gestione strutture. Tra le linee d’intervento: fondi per incrementare la quota sanitaria della retta per le strutture convenzionate, potenziamento dei servizi, voucher a sostegno del costo della retta da erogare alle famiglie degli ospiti delle strutture.

La Giunta regionale ha raggiunto, dunque, un traguardo importantissimo. Questa decisione è il risultato di un lungo percorso di confronto e condivisione con i rappresentanti sindacali e degli enti gestori, che hanno dimostrato grande senso di responsabilità e collaborazione.

“Questo programma di tre annualità – concludono Bello, Canafoglia e Petetta – prevede misure concrete per abbattere i costi delle rette a carico delle famiglie delle persone ospitate e per rafforzare i servizi offerti dalle strutture residenziali, migliorando la qualità dell’assistenza a favore delle persone anziane, dei minori con disturbi psichiatrici, dei soggetti più fragili, di persone con disabilità. Un impegno rilevante che conferma l’attenzione della Regione Marche nei confronti di un ambito tanto delicato quanto fondamentale per la coesione sociale e la dignità delle persone.