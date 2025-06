Nuova sede per Fratelli d’Italia In via Marchetti nel centro storico di Senigallia

“Aprire una nuova sede non è mai banale per chi fa politica. È un gesto concreto, un simbolo tangibile dell’impegno quotidiano nei confronti del territorio.

Una sede è prima di tutto un punto di incontro, dove nasce e si sviluppa la politica delle idee, quella che punta a migliorare concretamente la qualità della vita dei cittadini. Tanto più in un momento come quello che stiamo vivendo, vale a dire con l’avvio della campagna elettorale per le Regionali e nella prospettiva delle elezioni Comunali della prossima primavera. È con questo spirito che, domani, giovedì 26 giugno alle ore 18.30, nel centro storico di Senigallia, in via Marchetti 56, inaugureremo la nuova sede di Fratelli d’Italia. Questo appuntamento rappresenta un momento importante per rafforzare la nostra presenza sul territorio e consolidare il legame con una comunità che, negli ultimi anni, ha scelto chiaramente il cambiamento. Siamo fieri del lavoro svolto dall’amministrazione comunale e da tutti i nostri rappresentanti locali. Alla cerimonia interverranno, oltre naturalmente al sottoscritto: Alessandro Regni, coordinatore comunale; Paolo Molinelli, segreteria FdI Senigallia; Corrado Canafoglia, vicecoordinatore comunale; Nicola Malerba, coordinatore FdI Valle del Misa; Massimo Bello, presidente del Consiglio comunale; Riccardo Pizzi, vicesindaco di Senigallia; Cinzia Petetta, assessore ai Servizi sociali; Massimo Olivetti, sindaco di Senigallia. Saranno inoltre presenti numerosi esponenti regionali e provinciali del partito, a testimonianza della coesione e dell’unità che caratterizzano la nostra forza politica, il più grande partito italiano. Fratelli d’Italia è un movimento che cresce perché sa ascoltare, proporre e costruire. Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare: la nuova sede sarà la casa di chi ama Senigallia e vuole continuare a farla crescere”. Queste le dichiarazioni del Coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, Carlo Ciccioli, alla vigilia del taglio del nastro della nuova sede di FdI Senigallia.