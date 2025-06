“Un’infrastruttura strategica che ci consente di garantire interventi rapidi in situazioni di criticità e un’ospedalizzazione più veloce” Saltamartini sulla nuova elisuperficie di Filottrano

“La nuova elisuperficie rappresenta un’infrastruttura strategica che ci consente di garantire interventi rapidi in situazioni di criticità e un’ospedalizzazione più veloce”: lo dichiara il vice presidente e assessore alla Sanità della Regione Marche, Filippo Saltamartini per la consegna di oggi dell’elisuperficie a Filottrano in località Imbrecciata-via Spescia.

Finanziata dalla Regione Marche (Reg. UE 1305/2013 Programma di Sviluppo Rurale 2014-22 – Misura 7.4, Azione ‘Realizzazione di elisuperfici destinate a servizi sanitari e/o di protezione civile’), l’elisuperficie è stata realizzata per l’implementazione della Rete Elisuperfici Marche (R.E.M) e dei siti di atterraggio non convenzionali per operazioni con utilizzo di visori notturni a intensificazione di luce (Night Vision Goggles, NVG) finalizzati al servizio di elisoccorso e protezione civile. Nell’ambito della stessa Misura sono state finanziate e realizzate anche le elisuperfici di Apecchio, Carpegna, Urbino, Montecopiolo e Montalto delle Marche.

“Poniamo un ulteriore tassello fondamentale nel percorso di potenziamento del sistema di emergenza-urgenza per una maggiore tempestività nei soccorsi, anche nelle aree interne della regione e nelle ore notturne – aggiunge Saltamartini – Stiamo compiendo investimenti importanti a tutela della salute dei cittadini: voglio ricordare l’App Dae Marche, con cui abbiamo realizzato una rete salvavita che coinvolge i primi soccorritori attraverso la tecnologia, e il rinnovo dell’accordo con il Soccorso Alpino e Speleologico delle Marche con il potenziamento delle risorse e delle attività di soccorso, salvataggio e recupero anche negli ambienti più impervi ed ostili come quelli montani. Questi provvedimenti dimostrano la grande attenzione della Regione alla salute dei cittadini”.

“L’attivazione dell’elisuperficie a Filottrano rappresenta un importante investimento sulla salute della nostra comunità: come Amministrazione avevamo a cuore il progetto che rafforza la sanità nel nostro territorio – dichiara il sindaco di Filottrano, Luca Paolorossi – Desidero ringraziare il vice presidente Saltamartini per aver accolto il nostro appello. Coroniamo un traguardo che abbiamo voluto fortemente e che innalza i livelli di sicurezza del nostro territorio, rendendolo più rapidamente accessibile ai mezzi di soccorso. E’ un grande passo avanti per la nostra comunità”.

La realizzazione dell’elisuperficie (sia in fase progettuale che di realizzazione) è stata possibile grazie alla stretta sinergia tra il Comune di Filottrano, il Gruppo Rete Elisuperfici Marche (R.E.M.) e la Commissione per la valutazione delle domande di sostegno appositamente nominata con decreto del dirigente direzione agricoltura e sviluppo rurale (per la parte economica e di finanziabilità dell’opera). Con l’ultimazione dell’elisuperficie e la messa a disposizione al servizio di elisoccorso, il Comune di Filottrano entra nell’ambito del Protocollo d’Intesa per ‘Implementazione, adeguamento, conduzione e gestione delle elisuperfici appartenenti alla Rete Regionale Elisuperfici (R.E.M.) e dei siti di atterraggio non convenzionali’. Come previsto dal Protocollo, oggi alle ore 9.15 l’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche, come Ente gestore del Servizio di Elisoccorso, ha preso in carico l’Elisuperficie dal Comune di Filottrano in qualità di proprietario. Successivamente, l’AOU delle Marche affiderà al ‘gestore aeronautico’ la gestione della stessa e procederà con l’avvio del processo di certificazione da parte di ENAC, l’Ente Nazionale Aviazione Civile. L’incontro odierno rappresenta la chiusura dei lavori e la certificazione di regolare esecuzione nell’ambito di quanto previsto dal Protocollo d’Intesa, delle prescrizioni e indicazioni fornite dai tecnici ENAC nei sopralluoghi effettuati e della presa in carico da parte dell’AOU delle Marche. Il verbale è stato sottoscritto dal Sindaco di Filottrano e dall’AOU delle Marche. L’elisuperficie di Filottrano è adeguata al volo notturno e potrà essere utilizzata, sin da subito, dal Servizio di elisoccorso regionale, andando ad implementare la Rete Elisuperfici Marche ad oggi operativa con oltre 35 elisuperfici già disponibili sul territorio regionale.