Raffaele Mancuso (Lega Navale Marzocca Senigallia) premiato E' stato insignito dell’alto e prestigioso incarico di Delegato Regionale per l’Emilia-Romagna e le Marche Settentrionali della Lega Navale Italiana

Con grande orgoglio, si comunica che il nostro Presidente, Primo Luogotenente (aus) Raffaele Mancuso, è stato insignito dell’alto e prestigioso incarico di Delegato Regionale per l’Emilia-Romagna e le Marche Settentrionali della Lega Navale Italiana, con Determina del Presidente Nazionale, l’Ammiraglio di Squadra (r) Donato Marzano.

Tale nomina rappresenta il meritato riconoscimento di un percorso all’interno della Lega Navale Italiana contraddistinto da impegno, dedizione e comprovata competenza, sia professionale che personale, che il Primo Luogotenente Mancuso ha saputo incarnare attraverso cinque intensi anni alla Presidenza di Sezione, un mandato da Vice Presidente, due mandati da Consigliere Nazionale, oltre a un incarico di Commissario Straordinario e alla partecipazione a due gruppi di lavoro istituiti dalla Presidenza Nazionale.

L’Ammiraglio Marzano, con questa decisione, ha voluto premiare non soltanto il valore curriculare e l’esperienza consolidata del nostro Presidente, ma soprattutto il suo attaccamento autentico e viscerale alla Lega Navale Italiana che lo ha sempre distinto e che lo ha reso, nel tempo, punto di riferimento imprescindibile non solo per i Soci della sua struttura e per il territorio in cui essa opera, ma anche per numerosi Presidenti su tutto il territorio nazionale.

Nel ricevere l’incarico, il nostro Presidente ha voluto rivolgere parole di profonda gratitudine e rispetto:

“Ringrazio l’Ammiraglio Donato Marzano per questo prestigioso e delicato incarico che, per me, rappresenta un traguardo significativo. Lo ringrazio per la fiducia e per l’amicizia sempre dimostrata nei miei confronti. Il Delegato Regionale è il fiduciario e rappresentante del Presidente Nazionale sul territorio e, oltre a supportare le strutture di competenza, svolge periodiche riunioni di coordinamento e indirizzo, con verifiche operative presso le sezioni.

Questo nuovo incarico, pur avendo finalità analoghe a quelle finora esercitate, comporta una responsabilità completamente differente, della quale sono ben consapevole e onorerò per tutti i giorni del mandato.

Desidero infine esprimere i miei più sinceri ringraziamenti al mio predecessore, l’Ammiraglio Andrea Fazioli, per l’eccellente lavoro svolto negli anni passati.”

Questa nomina giunge dunque non solo a coronamento di un lungo e meritorio servizio, ma anche come dimostrazione di fiducia e stima da parte dei vertici della Lega Navale Italiana verso un uomo che ha sempre fatto della lealtà, dello spirito di servizio e della passione per l’Associazione il cardine della propria azione.

Un nuovo prestigioso capitolo si apre per Raffaele. A lui vanno il plauso, l’orgoglio e l’augurio più sentito dei soci e di tutta la nostra comunità.

Il Vice Presidente Prof. Matteo Lentinio