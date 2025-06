Diritto allo studio, approvato il Programma regionale anno accademico 2025/2026 Sono idonei alla borsa di studio gli studenti indicati dalle graduatorie definitive che saranno approvate dall'ERDiS

130 Letture Cronaca

Prevede interventi a sostegno degli studenti universitari, tra cui borse di studio e servizi abitativi, il Programma regionale per il diritto allo studio anno accademico 2025/2026 approvato dalla Giunta regionale.

Il documento determina gli indirizzi operativi ad Erdis per la gestione del sistema regionale per il diritto allo studio, i requisiti di merito e di condizione economica per l’accesso alle provvidenze del diritto allo studio che saranno aggiudicate con bando da parte di Erdis e un sistema di indicatori di valutazione per verificare l’azione di Erdis.