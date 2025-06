Calcio, Vigor Senigallia: Federico Alonzi resta in rossoblu per il 2025/2026 Un conto in sospeso con la fortuna e tanta voglia di rivalsa

36 Letture Sport

Non poteva essere altrimenti: Federico Alonzi resta alla Vigor Senigallia. Dopo la conferma di capitan Pesaresi, ecco il secondo e importante tassello del reparto offensivo rossoblu per la stagione 2025-2026.

Alonzi, arrivato un anno fa di questi tempi allo stadio Bianchelli, è rimasto vittima di un brutto infortunio a inizio stagione. Operazione alle spalle, Federico ha lavorato duramente giorno dopo giorno, settimana dopo settimana e mese dopo mese per tornare a disposizione. Per dare il suo contributo nel rush finale. Un rush finale che lo ha visto anche siglare un gol, che meritava più di tutti.

Alonzi ha dimostrato tutto il suo attaccamento al mondo senigalliese e la Vigor, che lo ha aspettato per diverso tempo, non avrebbe mai potuto lasciarsi scappare, adesso, tutte le qualità di un attaccante così importante per la categoria.

Forza Federico, hai un conto in sospeso con la fortuna. È tempo di rivalsa!