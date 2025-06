Aperte le iscrizioni per il progetto “Ci sto? A(f)fare fatica!” L'iniziativa è rivolta ai giovani dai 14 ai 21 anni

“Ci sto? A(f)fare fatica!” coinvolge i giovani dai 14 ai 21 anni in attività concrete di volontariato e cura dei beni comuni, valorizzando il tempo estivo con impegno e divertimento.

Anche il Comune di Senigallia aderisce all’iniziativa e le attività si svolgeranno indicativamente dal 30 giugno al 18 luglio 2025 per una o più settimane, dalle 8.30 alle 12.30.

I giovani svolgeranno le attività in squadre di 10 persone, coordinati da un tutor, un handyman.

Tale iniziativa ha l’obiettivo di educare le giovani generazioni a un processo virtuoso di custodia del proprio territorio e contesto urbano, fornendo l’occasione di sentirsene responsabili, mediante il coinvolgimento della comunità adulta.

I giovani saranno protagonisti in uno scenario di azioni che potrebbero andare dallo street art alle iniziative culturali, dalla cura dell’ambiente urbano e al recupero di beni pubblici in degrado. In particolare i luoghi interessati saranno: il Sottopasso Via Gioberti – Tinteggiatura delle Mura del Sottopasso; i Giardini tra via delle rose e via dei ciclamini – Riqualificazione tavoli e panchine; il Sottopasso via Perilli – Completamento del Murales.

Per tutti i partecipanti saranno previsti dei “buoni fatica” del valore di € 75,00 per ogni settimana di attività che potranno essere spesi nei settori: alimentare, abbigliamento, libreria e cartolibreria, elettronica, sport e tempo libero.

Iscrizioni Compila il modulo online per iscriverti https://cistoaffarefatica.it/.

Il progetto è finanziato dalla Regione Marche Politiche Giovanili e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Politiche Giovanili e il servizio civile universale e coordinato dal CSV Marche Ets.