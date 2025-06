Biennale Fotografia, ultima giornata a Senigallia L'intenso programma di domenica 22 giugno

Il 22 giugno si preannuncia una giornata densa di appuntamenti dedicati alla storia e all’evoluzione della fotografia, con un programma che si snoda tra approfondimenti scientifici, testimonianze artistiche e momenti di condivisione culturale.

Alle 18,00 la Rotonda a Mare ospiterà un incontro dal titolo “Niépce e l’invenzione della fotografia”, un’occasione preziosa per ripercorrere le tappe fondamentali di questa rivoluzionaria scoperta. Daniel Girardin, già del Musée de l’Elysée, aprirà la serata raccontando la figura di Joseph Nicéphore Niépce, il pioniere francese che nel 1826 riuscì a fissare per la prima volta un’immagine permanente su una lastra di peltro.

A seguire, Cristina Panicali e Agathe Pruvost presenteranno le ricerche di Elizabeth Fulhame sui sali d’argento, risalenti al 1794, sottolineando il contributo fondamentale delle donne nella storia della chimica fotografica. Successivamente, Mathilde Bourienne con Céleste Plantureux illustreranno il lavoro pubblicato nel 1989 dal team del Laboratoire de Chimie Physique d’Orsay, che ha indagato in profondità il processo di nucleazione degli aggregati d’argento e il loro ruolo nello sviluppo fotografico. La sessione si concluderà con l’intervento di Michael Kolster dal Boyden College di Brunswick, Maine, che offrirà uno sguardo contemporaneo sulle tecniche storiche e sulle loro applicazioni artistiche.

Alle 21,00 alla Rotonda a Mare ci sarà la proiezione del film “Mi ricordo Mario Giacomelli”, prodotto da Contrasto nel 2011 e della durata di 42 minuti. La visione sarà introdotta dal fotografo e regista Lorenzo Cicconi Massi, accompagnato da Katiuscia Biondi e Simone Giacomelli, curatori dell’Archivio Mario Giacomelli, modera Mauro Pierfederici. Sarà un momento intenso per riscoprire, attraverso immagini e testimonianze, la figura di uno dei più grandi fotografi italiani del Novecento, capace di raccontare la vita e l’anima delle Marche con uno sguardo unico e poetico.

Dalle ore 21,00 nello spazio Visionaria, l’associazione Lapsus curerà “Uno sguardo oltre la finestra”, un laboratorio creativo pensato per bambini e adulti. L’attività, che si svolgerà su prenotazione, offrirà ai partecipanti la possibilità di esplorare la fotografia come strumento di espressione e scoperta, in un clima di gioco e sperimentazione. L’ingresso sarà libero, ma sarà necessario prenotarsi via email per garantire la migliore esperienza possibile a tutti (ass.lapsus@gmail.com).