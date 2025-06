Riccardo Cocciante a Musicultura Grandi ospiti il 20 e 21 giugno

87 Letture Fuori dalle Mura

Riccardo Cocciante Vinicio Capossela e Tricarico apriranno la prima delle due serate finali della XXXVI edizione di Musicultura oggi 20 giugno alle ore 21 allo Sferisterio di Macerata, tempio del cantautorato italiano.

Con loro si esibiranno gli otto giovani artisti vincitori di Musicultura 2025,

a seguire seguito i loro nomi, con le città di provenienza e i titoli delle rispettive canzoni, delle quali sono tutti autori o autrici:

Alessandra Nazzaro, Napoli – Ouverture; Elena Mil, Monza – La ballata dell’inferno

Frammenti, Treviso – La pace; Ibisco, Bologna – Languore ; ME JULY, Benevento – Mundi

Moonari, Roma – Funamboli; Abat-jour, Rieti – Oblio; Silvia Lovicario, Nuoro – Notte

Sarà il voto del pubblico presente allo Sferisterio nelle due serate finali a incoronare il Vincitore assoluto che riceverà i 20.000 euro del Premio Banca Macerata.

A condurre le serate conclusive del Festival saranno Carolina Di Domenico e, per la prima volta sul palcoscenico di Musicultura, Fabrizio Biggio.

A Riccardo Cocciante, autentica leggenda, autore di alcune fra le pagine più belle della storia della musica italiana e internazionale, verrà conferita l’Onorificenza per Alti Meriti Artistici istituita dall’Università di Macerata e dall’Università di Camerino, partner culturali di Musicultura.

La Rai in veste di main media partner, seguirà l’evento attraverso Rai Radio1, Rai2, TgR, Rainews24, Rainews.it, Rai Italia e RaiPlay.

Le serate di spettacolo allo Sferisterio del 20 e 21 giugno saranno trasmesse in diretta da Rai Radio1 con Marcella Sullo, Duccio Pasqua e John Vignola alla conduzione. Diverranno anche un programma televisivo, firmato da Matteo Catalano, con la collaborazione di Carolina Catalano e per la regia di Duccio Forzano.

Lo speciale Musicultura 2025 andrà in onda il 15 luglio su Rai2 in seconda serata e Rai Italia diffonderà il programma nei cinque continenti. Un piano editoriale integrato coordinerà tutte le attività social. Rainews24, Rainews.it e TgR, con dirette, servizi e rubriche completano il quadro dell’informazione e dell’approfondimento della XXXVI edizione di Musicultura.

Intanto proseguono a ritmo serrato gli appuntamenti de La Controra il festival nel festival, che anima il centro storico della città di Macerata con concerti, recital, incontri e mostre, fino al 21 giugno tutti ad ingresso libero.

Dopo l’emozionante evento di apertura con Simone Cristicchi che ha ripercorso i venti, fantastici anni trascorsi dalla sua vittoria a Musicultura tra canzoni, parole, ricordi e progetti con Andrea Scanzi, il Concerto dei Vincitori in piazza e l’atteso incontro con Niccolò Fabi che ha presentato al pubblico il suo nuovo album, “Libertà negli Occhi”, La Controra proseguirà domani 20 giugno con i seguenti appuntamenti.

Alle ore 17 nel Cortile di Palazzo Buonaccorsi “Le parole delle canzoni” il format Treccani basato su incontri di dialogo tra musicisti, cantanti e scrittori intorno alla scrittura e alle parole che nutrono la musica. Protagonisti di questo incontro Pop X e Edoardo Camurri.

Pop X, nato nel 2005 da un’idea di Walter Biondani e Davide Panizza, è un progetto audiovisivo in evoluzione, alimentato nel tempo da nuovi membri come Niccolò, Luca, Pietro, Laura e Andrea. Con un mix di elettronica, ironia e sperimentazione, Pop X è diventato un punto di riferimento dall’ it-pop italiano.

Edoardo Camurri, scrittore, giornalista, conduttore e autore per televisione e radio ha scritto per Il Foglio, Vanity Fair e il Sole 24 Ore e ideato e condotto programmi di successo su Rai 3, Rai 5, Rai Radio 3 e LA7. Tra questi, il programma #maestri firmato da Rai Cultura in collaborazione con il MIUR. Per Rai 3, dal 2022 al 2024 conduce il programma “Alla scoperta del ramo d’oro”. Filosofo di formazione, nel 2024 Camurri pubblica “Introduzione alla realtà”, edito da Timeo.

Alle ore 18 nel Cortile del Palazzo Comunale “Io non spreco: istruzioni per nutrire il futuro” con Giorgia Pagliuca formatrice di sostenibilità e cittadinanza attiva, conduce Marco Ciarulli Presidente Legambiente Marche, con la partecipazione di Paolo Gattafoni Presidente Cosmari, Luigino Quarchioni Portavoce Fortun Terzo Settore Marche e dei Referenti Ufficio Sostenibilità di UNIMC e UNICAM. Con il progetto MUSICULTURAmbiente, la Controra dedica uno spazio di riflessione e dialogo su temi fondamentali come la gestione dei rifiuti, l’alimentazione, la mobilità e le energie rinnovabili.

Alle ore 19 in Piazza Mazzini, presso la Rai Radio 1 Lounge “Franco Godi: storia di un artigiano della musica” Dal Carosello al cinema, dai cartoon allo scouting artistico

con la partecipazione di Tricarico e con Duccio Pasqua, Marcella Sullo e John Vignola

Compositore, arrangiatore e direttore d’orchestra, Franco Godi è una leggenda vivente della “musica per comunicare”. Negli anni ’60 entra nelle case degli italiani firmando molte delle più celebri musiche della striscia preserale di Carosello e numerosi jingle pubblicitari divenuti iconici – da Bertolli a Fernet Branca, da Perugina ad Amarena Fabbri – conquistandosi il soprannome di “Mister Jingle”. Punto di riferimento assoluto nella musica per il cinema e la TV, è autore di memorabili sigle e colonne sonore, in particolare per i film d’animazione di Bruno Bozzetto, con cui instaura un duraturo sodalizio artistico.

Negli anni ’90 fonda Best Sound, etichetta simbolo della nascente scena hip hop italiana, lanciando artisti come Articolo 31, Gemelli Diversi, J-Ax, Fedez e molti altri. Visionario e instancabile talent scout, è produttore e manager di Drusilla Foer, con cui firma spettacoli teatrali di successo (Eleganzissima e Venere Nemica) e progetti musicali, televisivi e cinematografici. Nel biennio 2023-2024 torna a scommettere sulla nuova musica italiana, producendo Tricarico (ospite a Sanremo 2025 con Francesco Gabbani e protagonista al Premio Tenco 2024).