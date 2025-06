Numeri in crescita per la Uil Marche Oltre 45mila gli iscritti a livello regionale

I metalmeccanici in corteo venerdì ad Ancona per il rinnovo del contratto e lunedì l’assemblea degli orchestrali della Form nell’ambito della vertenza contro la Regione Marche. Queste, insieme agli incontri regionali della Uil Scuola Rua con i nuovi rsu appena eletti (23 giugno a Grottammare e 30 giugno a Mondolfo) e l’inaugurazione della nuova sede Ada di Jesi il 25 giugno, sono i prossimi appuntamenti nel calendario della Uil Marche che oggi ha riunito l’Esecutivo regionale del sindacato, con tutte le categorie. L’incontro si è tenuto alla Sala Marini di via Michelangelo ad Ancona.