Premiati gli studenti vincitori dell’iniziativa “In Studiis Laus” Si è conclusa la 33° edizione del premio conferito dal Rotary Club Senigallia

Si è conclusa con la cerimonia ufficiale del 10 maggio, presso la sede del Rotary Club di Senigallia, la XXXIII edizione del Premio “In Studiis Laus”, storica iniziativa del Club cittadino che da oltre trent’anni valorizza il merito scolastico e promuove la formazione delle giovani generazioni.

Il premio, conferito annualmente agli studenti dell’ultimo anno più meritevoli degli istituti superiori di Senigallia, è rivolto ai ragazzi che si siano distinti non solo per l’eccellenza accademica, ma anche per l’impegno civico, la cittadinanza attiva, l’adesione ai valori rotariani – pace, rispetto delle diversità, tutela dell’ambiente – e la volontà di contribuire positivamente alla comunità.

Francesca Cameruccio, Diego Messina, Desirée Tassi e Ludovica Di Leo sono i quattro studenti premiati in questa edizione, in rappresentanza dell’IIS “Panzini”, dell’IIS “Corinaldesi-Padovano”, del Liceo Scientifico “E. Medi” e del Liceo Classico “G. Perticari”.

Il percorso del premio ha previsto quattro tappe, realizzate tra marzo e aprile 2025 nei rispettivi istituti scolastici, che non hanno rappresentato soltanto momenti di premiazione, ma anche preziose occasioni di confronto e orientamento, nell’ambito del progetto “Rotary Orienta”. Gli studenti hanno infatti potuto dialogare con professionisti Rotariani e Rotaractiani, che hanno raccontato la propria esperienza formativa e lavorativa, offrendo spunti concreti e motivanti per affrontare scelte accademiche e percorsi professionali.

A tutte le tappe hanno preso parte attivamente il Presidente del Rotary Club Senigallia, Alessandro Marinelli, il Presidente della Commissione Azione Giovani, Francesco De Francesco, e il Presidente del Rotaract Club Senigallia, Alessandro Regni. Presenti anche numerose autorità istituzionali, tra cui il Vicesindaco e Assessore alla Cultura e all’Istruzione Riccardo Pizzi, l’Assessore Gabriele Cameruccio, la Prof.ssa Gianna Prapotnich, delegata in rappresentanza dell’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, e il Dott. Massimiliano Belli, Assistente del Governatore del Distretto 2090 Massimo De Liberato, insieme ai dirigenti scolastici dei quattro istituti coinvolti.

Il Premio “In Studiis Laus” si conferma dunque come uno strumento concreto di promozione del merito, sostegno alla formazione e valorizzazione del talento giovanile, coerente con i principi fondativi del Rotary International per le giovani generazioni. Un’iniziativa che guarda al futuro, puntando su cittadini consapevoli, responsabili e pronti ad affrontare con competenza e visione le sfide del domani.