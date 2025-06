Consegnate in Comune a Senigallia 10.000 firme contro Ponte Garibaldi, ma il sindaco non si presenta "Eppure aveva deciso lui data e orario della consegna...Città priva di una guida"

Consegnate oggi, in Comune, dalle associazioni di tutela del patrimonio storico, artistico e ambientale di Senigallia le oltre 10.000 firme della petizione contro il progetto di nuovo Ponte Garibaldi.

Un risultato unico e eccezionale per la nostra città che non ha eguali nella Regione Marche.

Questo successo è la conseguenza di una grande partecipazione, convinta e motivata, delle tante cittadine e dei tanti cittadini che hanno voluto manifestare la propria opposizione ad un progetto intrinsecamente sbagliato, che sfregia la storia, la bellezza e l’immagine di Senigallia.

Non smetteremo mai di ripeterlo: la città storica è un bene monumentale collettivo sedimentato negli anni e nemmeno l’amministrazione pubblica ne può disporre con superficialità e arbitrarietà come sta avvenendo, purtroppo, nella nostra città.

I 10.000 firmatari della petizione, pur di diversa estrazione sociale, politica e culturale, si sono pronunciati in massa affinché si blocchi quel progetto devastante per l’identità, la vivibilità e la storia urbana di Senigallia.

La rilevanza della nostra petizione è confermata dal fatto che una raccolta firme a favore del ponte promossa da consiglieri comunali di maggioranza, dopo 26 giorni, galleggia ancora a 450 firme quando la nostra petizione nello stesso numero di giorni era già arrivata a 8.000 firme!!!

Infatti il deturpante progetto di nuovo ponte non porterà alcun miglioramento alla sicurezza idraulica della città e sconvolgerà la viabilità nel centro storico. Un ponte con delle rampe di accesso impraticabili per disabili ed anziani, pure brutto! che forse può andare bene per un’autostrada non certamente per un centro storico.

Si tratta di un significativo giudizio negativo che deve far riflettere i nostri amministratori!

Purtroppo però, ancora una volta, abbiamo assistito alla imbarazzante fuga dalle responsabilità del Sindaco Olivetti che, nonostante avesse deciso lui data e orario della consegna, ha preferito non farsi trovare nei propri uffici né delegare qualcuno della Giunta…

E’ l’ennesima riprova che la nostra città è ormai senza una guida, con un’amministrazione che non è in grado di interloquire e confrontarsi con i propri cittadini. Si pensi solo al Consiglio Grande convocato dopo che era già stato approvato il progetto esecutivo del nuovo Ponte Garibaldi…

Una amministrazione comunale che ha abdicato al proprio ruolo e ha appaltato la gestione del proprio territorio, e dei propri beni storici, al Vice Commissario per l’emergenza Ing. Babini che ne dispone ormai a suo piacimento.

Si rifletta solo a quanto sta emergendo per il rifacimento del Ponte Portone: con un progetto folle (ancora autostradale?) che farà incanalare tutto il traffico di Viale Leopardi nel budello angusto di Via Petrarca.

Dopo aver previsto, con il progetto del nuovo Ponte Garibaldi, la chiusura di Via Rossini che scaricherà tutto il traffico nel centro storico, si vuole ora intasare tutto il traffico in uscita a monte della città con questa nuova genialata del Vice Commissario Babini.

E i nostri amministratori comunali che dicono, che fanno? Assolutamente niente! Subiscono inerti e acquiescenti, come se non fossero di Senigallia, come se non avessero mai percorso quelle strade!

La nostra battaglia civile per una città bella e vivibile continuerà a prescindere la quanto deciderà il Consiglio di Stato sul Ponte Garibaldi, anche perché nuovi e devastanti progetti stanno per abbattersi sulla nostra città e noi non saremo certamente accondiscendenti.

Facciamo ancora appello ai cittadini che condividono la nostra battaglia di aiutarci facendo una donazione per sostenere le spese del ricorso al Consiglio di Stato attraverso un bonifico all’IBAN di Italia Nostra di Senigallia.

IBAN – IT06Q0623021300000030689361

Con la causale: “Donazione per spese legali e campagna contro il progetto di nuovo ponte Garibaldi”.

Grazie!

Italia Nostra (Sezione di Senigallia), Gruppo Società Ambiente (GSA), Associazione Confluenze – Cultura, Ambiente e Società, Archeoclub d’Italia (Sezione di Senigallia) e Amici della foce del fiume Cesano