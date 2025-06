Scatti di periferia: inaugurazione della mostra fotografica a Vallone di Senigallia L'evento espositivo conclude il progetto di Arci Marche

Venerdì 6 giugno alle ore 18.45, presso il Circolo Arci Vallone, si terrà l’inaugurazione della mostra fotografica “Scatti di periferia – Il Vallone si racconta attraverso il photovoice”, evento conclusivo del progetto ideato da Arci Marche in collaborazione con il Circolo Arci Vallone, nell’ambito di “R.A.D.I.C.I. – Rete Attiva per il Domani: Insieme per una Comunità Integrata”, il primo esperimento regionale di co-programmazione e co-progettazione tra Regione Marche ed enti del Terzo Settore, con il contributo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il progetto, curato da Marco Pettinari con la partecipazione del Gruppo Fotografico “Primo Piano” dell’associazione Sena Nova, è nato con l’obiettivo di promuovere partecipazione, innovazione sociale e sviluppo comunitario attraverso la metodologia del photovoice – un approccio che unisce fotografia e narrazione personale per restituire una rappresentazione autentica del territorio e delle storie che lo abitano.

Il percorso ha preso il via venerdì 9 maggio con un workshop teorico aperto a tutti i cittadini, proseguito con un’uscita fotografica sul territorio domenica 11 maggio, seguita da un momento conviviale e di condivisione collettiva degli scatti.

Esporranno le proprie fotografie nella mostra finale i partecipanti:

Andrea Bomprezzi, Paola Casavecchia, Daniele Franceschini, Ornello Guiducci, Claudio Magi, Francesca Minestrini e Lorenzo Turchi.

“Scatti di periferia” ha rappresentato un viaggio visivo ed emozionale alla riscoperta del Vallone, frazione di Senigallia spesso ai margini della narrazione pubblica, che in questa occasione è diventata protagonista grazie allo sguardo attento, sensibile e creativo di chi la vive quotidianamente o l’ha attraversata per la prima volta grazie al progetto.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare all’inaugurazione della mostra, per condividere un racconto corale fatto di immagini, luci, ombre e prospettive inattese. Il photovoice si conferma così uno strumento potente di espressione e memoria collettiva, capace di valorizzare le periferie come luoghi ricchi di identità e significato.

Da Circolo Arci Vallone