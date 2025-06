Mostra di Maurizio Cesarini a Senigallia Inaugurazione il 7 giugno

La Galleria BOX/3 Arte e Fotografia, di Paola Casagrande Serretti, si prepara a un nuovo e significativo appuntamento dedicato all’arte contemporanea.

Dopo il successo della suggestiva mostra GUARDARE e NON TOCCARE di Leonardo Cemak e dell’intensa esposizione VERTIGINE di Pico Romagnoli, sabato 7 giugno 2025, alle ore 18.30, BOX/3 presenterà la mostra personale di Maurizio Cesarini dal titolo RACCONTO D’AUTUNNO.

Fulcro del progetto sarà una suggestiva videoinstallazione che racchiude e restituisce la poetica di Cesarini, accompagnata da quattro opere strettamente collegate per immagini e atmosfere al video stesso.

RACCONTO D’AUTUNNO si presenta come un viaggio introspettivo e poetico, nel quale l’artista indaga il delicato rapporto tra Pubblico e Opera, alla ricerca di quell’imprescindibile “corrispondenza”, necessaria a instaurare un’autentica relazione con l’opera d’arte. Ogni spettatore è invitato a entrare in contatto con l’intima e individuale essenza del lavoro, ricevendone in cambio una linfa personale e unica, frutto di una risonanza profonda e sensibile.

“RACCONTO D’AUTUNNO”- scrive Maurizio Cesarini – “non va letto come un video, ma come un testo narrativo. La cornice tripartita si configura come lo spazio di una pagina, mentre la forma del video contenuta in questa, assume il senso del testo, in cui la sua struttura non va intesa come semplice narrazione precostituita, ma come configurazione di diverse modalità testuali. Il pubblico ha la completa libertà di costruire un racconto, costruendo ognuno la propria storia, leggendo “le pagine” come lo svolgersi di un narrare che appartiene singolarmente alla interpretazione che ciascuno darà della propria visione”.

Maurizio Cesarini è nato a Senigallia nel 1957, dove vive e lavora, e si è diplomato in Pittura all’Accademia di Belle Arti di Urbino. Ha insegnato Anatomia artistica nelle Accademie di Bologna, Perugia, Frosinone e attualmente ad Urbino. Dal 1974 le sue performance sono presentate sia nelle Marche che in occasioni nazionali ed è inserito nell’Archivio internazionale delle performance. Ha esposto in importanti mostre collettive e personali sia a livello nazionale che internazionale, in paesi quali Yzmir Turchia, Philadelphia USA, Shanghai Cina, Città Del Messico, Sachsenberg Germania. Ha pubblicato testi critici e collaborato con riviste specializzate nelle arti visive. L’appuntamento con RACCONTO D’AUTUNNO è quindi fissato alla Galleria BOX/3 per sabato 7 giugno, alle ore 18.30, con l’apertura che vedrà la presenza dell’artista.

Per informazioni: Galleria BOX/3 Arte e Fotografia, Via Fagnani, 3 60019 Senigallia (An) – Phone 339 733 5610 – Mail. paolaserretti@gmail.com

