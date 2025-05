“Sapore di Mare”: motoraduno nazionale nel centenario del Moto Club Senigallia – FOTO Centauri da tutta Italia per celebrare l'importante traguardo: giro turistico, mostra, parata motociclistica, premiazioni, convivialità

Il Moto Club Senigallia, affiliato FMI (Federazione Motociclistica Italiana), ha festeggiato questo l’importante traguardo dei 100 anni (1925 – 2025): una tra le ASD più longeve di Senigallia.

Il Motoraduno nazionale si è svolto durante il weekend del 10 e 11 maggio.

Sabato numerosi gli arrivi dei motociclisti un po’ da tutta l’Italia: (dalla Puglia (Motoclub BAT), dal Lazio (Motoclub Ammotora, Motoclub Caerevetus), dal Veneto (Motoclub Dese e Motoclub Sandrigo), dall’Emilia Romagna (Motoclub Enzo Vanni). Giro turistico per le nostre colline, sosta ad Ostra e rientro per cena al Foro Annonario; visita guidata al centro storico per chi ha preferito rimanere a Senigallia.

Al Foro Annonario nella Ex Pescheria è stata allestita una Galleria Fotografica che ripercorre la storia del Moto Club con numerose foto storiche (ancora visitabile), quelle del famoso Circuito Città di Senigallia, la famosa pista di Motocross-Autocross “La Fossa del Diavolo”, pista di Go-Kart e numerose altre foto di Piloti, Mototurismo, Motocampeggio, Motopasseggiate Solidali ed eventi vari fino ai giorni nostri.

Ringraziamo anche i numerosi Motoclub marchigiani partecipanti: Moto Club Morrovalle, Motoclub Franco Uncini, Motoclub Perla Dei Monti Arcevia, Motoclub Monsanvitese, Motoclub Aquile Dei Sibillini, Moto Club Tonino Benelli di Pesaro, Moto Club Dragone 2.0. Un applauso anche agli amici del Motoclub Matti di Corinaldo!

Domenica la manifestazione ha accolto i partecipanti sempre nella splendida cornice del Foro Annonario, grande partecipazione dei motociclisti locali, partenza in tarda mattinata per la parata motociclistica lungo il vecchio circuito Cittadino, pranzo e premiazioni presso il Club Nautico, degna chiusura con pranzo di pesce e vista mare per i nostri motoamici.

Un saluto speciale al campione del mondo Franco Uncini, recanatese, che ci ha onorato della sua presenza, accompagnato dalla sua Suzuki Gamma 500 iridata (1982) campione anche di convivialità, ed a Franco Latini (classe 1933), il pilota più Senior tra i Senior intervenuti, una delle memorie più storiche del nostro Motoclub.

Ringraziamo anche gli altri piloti senior partecipanti, i Fratelli Saltarelli: Amerigo, Carlo ed Enzo, Gilberto Gil Gambelli ed i piloti attivi: figlio d’arte Simone Saltarelli, altro figlio d’arte Mattia Gabarrini, Alessandro del Bianco ed Alessia Tonini, ai quali auguriamo una buona stagione 2025.

Grazie al Comune di Senigallia, al Sindaco Massimo Olivetti per averci supportato nell’organizzazione dell’evento, a Gabriele Cameruccio, Elena Campagnolo e Simona Romagnoli per aver presenziato, alla Polizia Municipale per il supporto al corteo, alla protezione civile ed al servizio di sicurezza, a Luigi Brecciaroli di Radio Arancia che ci ha seguito durante il weekend. Grazie a tutti gli sponsor che ci hanno aiutato materialmente a realizzare la manifestazione, siete stati fondamentali.

Ancora un grazie di cuore a tutti i partecipanti, ci hanno permesso di festeggiare in ottima compagnia questo anniversario, appuntamento il prossimo anno per la “carica dei 101”. Un applauso a tutti i soci ed allo staff del nostro Motoclub per l’impegno dimostrato in questo weekend, nota di merito al Presidente Patrizio Brunetti che ha seguito i numerosi impegni, intralci ed incombenze varie in maniera egregia.

Arrivederci alla prossima edizione del nostro “Sapore di Mare”.

da Moto Club Senigallia