Spiaggia di Velluto e Porto Della Rovere: Senigallia doppia Bandiera Blu pure nel 2025 Annunciati ufficialmente i vessilli per i lidi e gli approdi italiani: è il numero ventinove per il litorale, il tredicesimo per il porto

Annunciate ufficialmente nella mattinata di martedì 13 maggio 2025 a Roma le località balneari e lacustri d’Italia potranno fregiarsi per la prossima stagione turistica della Bandiera Blu, il riconoscimento internazionale della FEE che identifica le spiagge più belle, più servite, accessibili e sostenibili. E accanto al vessillo per i lidi, c’è pure quello destinati ai migliori approdi turistici.

Senigallia, invitata a Roma nei giorni precedenti l’eventi ufficiale, raccoglie ancora una volta il doppio riconoscimento: la Spiaggia di Velluto, sia con il litorale di Ponente, che con quello di Levante, ha conquistato la sua ventinovesima Bandiera Blu consecutiva. Va quindi a comporre ancora una volta la sempre più nutrita pattuglia delle spiagge delle Marche Bandiera Blu, che per il 2025 raggiungono la cifra tonda di 20, grazie al nuovo ingresso di Campofilone, accanto alla conferma di tutte quelle premiate nel 2024.

246 Comuni premiati in tutta Italia per 487 spiagge totali, con la Liguria sempre in vetta alla graduatoria (33 Comuni Bandiera Blu), con la Puglia che passa da 24 a 27, la Calabria, anch’essa in crescita, a 23, quindi Marche e Campania con 20.

Bandiera Blu confermata, come detto, anche per il Porto Della Rovere di Senigallia, che con questa del 2025 arriva a tredicesimo riconoscimenti come approdo turistico tra i migliori: un “club” riservato in Italia ad 84 porti turistici, tre in più del 2024, tra cui domina sempre la Liguria con 16. Cerchia che nelle Marche è ristretta ad altre cinque località, tutte confermate rispetto al 2024: Fano (Marina dei Cesari), Ancona (Marina Dorica), Numana (Porto Turistico), Porto San Giorgio (Marina di Porto San Giorgio) e San Benedetto del Tronto (Circolo Nautico Sambenedettese).