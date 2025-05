Lo spareggio per la D ad Ancona e non più Senigallia Maceratese-Montecchio Gallo spostato e rinviato

Non si è disputato a Senigallia lo spareggio per salire in serie D tra Maceratese e Montecchio Gallo.



Il match, previsto il 4 maggio al Bianchelli, sede già scelta dalla Figc, è stato rinviato nell’attesa di una nuova sede, poi scelta nel Del Conero di Ancona dove si giocherà domenica 11 maggio alle ore 16.30.

La Figc Marche ha fatto, o dovuto fare, marcia indietro, per “motivi di ordine pubblico” tutt’altro che chiari.