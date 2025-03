Ciclo di tre incontri all’auditorium San Rocco sulla gestione della rabbia Si svolgeranno per tre giovedì di fila dal 3 al 17 aprile

L’ufficio Informagiovani del Comune di Senigallia, in collaborazione con Ethica Center, propone un ciclo di tre incontri dedicati alla gestione della rabbia sociale nelle sue diverse declinazioni.

La società contemporanea è attraversata da situazioni culturalmente e socialmente complesse, spesso caratterizzate da tensioni e conflitti. I continui fatti di cronaca mettono in evidenza la necessità di affrontare e comprendere la rabbia collettiva, per trasformarla in un’energia positiva e costruttiva anziché distruttiva.

Gli incontri si svolgeranno presso l’Auditorium San Rocco di Senigallia, con una cadenza settimanale per tre giovedì consecutivi, dalle ore 21:00 alle ore 23:00.

Il 3 aprile si partirà con “L’eco della rabbia: come le emozioni degli adulti plasmano il mondo degli adolescenti”. Questo primo incontro esplorerà il ruolo della rabbia nelle dinamiche intergenerazionali, con un focus sull’impatto emotivo che gli adulti esercitano sui giovani.

Nel secondo incontro, il 10 aprile si affronteranno “Disuguaglianze, frustrazione e rabbia sociale: è davvero possibile eliminare le differenze?” Si analizzerà il legame tra disuguaglianze sociali e il senso di frustrazione, che può sfociare in rabbia collettiva.

Per concludere il 17 aprile con “La rabbia, “il cosiddetto male”: è davvero tutto da buttare? Gestirla, allenarla e trasformarla in forza per il proprio benessere e i propri obiettivi”. Quest’ultimo incontro si concentrerà su tecniche e strategie per trasformare la rabbia in un motore di cambiamento positivo.

Gli incontri saranno condotti dal Dott. Sammy Marcantognini, Psicologo e Psicoterapeuta.

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti, per informazioni contattare Informagiovani al numero 800211212.