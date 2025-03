Gigio Alberti e Amanda Sandrelli a teatro con “Vicini di casa” a Senigallia e Macerata Una commedia, libera e provocatoria, che indaga con divertita leggerezza inibizioni e ipocrisie del nostro tempo

169 Letture Cultura e Spettacoli

Amanda Sandrelli, Gigio Alberti, Alberto Giusta e Alessandra Acciai sono i protagonisti di “Vicini di casa” di Cesc Gay per la regia di Antonio Zavatteri, in scena venerdì 21 marzo al Teatro La Fenice di Senigallia e sabato 22 e domenica 23 marzo al Teatro Lauro Rossi di Macerata nelle stagioni in abbonamento realizzate dai rispettivi Comune e AMAT con il contributo di MiC e Regione Marche.

“Vicini di casa” è una commedia, libera e provocatoria, che indaga con divertita leggerezza inibizioni e ipocrisie del nostro tempo. Anna e Giulio stanno insieme da molti anni. Hanno un lavoro, una bambina, qualche interesse e molte frustrazioni. Una coppia come tante, al confine fra amore e abitudine, in equilibrio. Precario, ma pur sempre in equilibrio. A scardinare questa apparente stabilità ci pensano Laura e Toni, i vicini di casa, che, invitati per un aperitivo, irrompono nel loro appartamento e nella loro vita. Anna e Giulio sanno poche cose sul loro conto: cortesi durante i lavori di ristrutturazione, fanno di continuo l’amore rumorosamente. Giulio li considera incivili, Anna ha il coraggio di ammettere che, in fondo, invidia la loro vivace vita erotica. Fra un bicchiere di vino e una fetta di Pata Negra, le due coppie si confrontano, sempre meno timidamente. Laura e Toni si rivelano molto più spregiudicati del previsto; Anna e Giulio finiscono per confessare fantasie, vizi e segreti che non avevano mai avuto il coraggio di condividere.

La traduzione e l’adattamento del testo sono di Pino Tierno, Antonio Zavatteri firma la regia per la produzione di CMC/Nidodiragno con Cardellino e Teatro Stabile di Verona. Le scene sono di Roberto Crea, i Costumi di Francesca Marsella, le luci di Aldo Mantovani.

Biglietti Senigallia Teatro la Fenice (tel. 071/7930842 e 335/1776042) e biglietteria dei Teatri di Macerata (tel. 0733/230735), biglietterie del circuito AMAT/VivaTicket e online su vivaticket.com (con aggravio del costo in favore del gestore del servizio).

Informazioni AMAT 071/2072439 amatmarche.net.

Inizio spettacoli ore 21 a Senigallia; a Macerata ore 21 sabato e ore 17 domenica.