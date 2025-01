“Senigallia non ammessa a bando per boschi urbani: disarmante approssimazione” Pagani (Vola Senigallia): "Responsabilità politica della giunta che non può essere tralasciata. Vengano spiegati i motivi"

Ad aprile dello scorso anno ho depositato un’interrogazione scritta a risposta scritta rivolta all’Assessora Campagnolo in merito al bando che la Regione Marche aveva emanato al fine di erogare contributi per la realizzazione di boschi urbani destinati ai Comuni e alle Unioni di Comuni della nostra Regione.

Ero infatti interessata a sapere se il Comune di Senigallia avesse avuto intenzione di partecipare al bando e, nel caso, quali aree cittadine avesse previsto di destinare al progetto.

Pensai, un’opportunità davvero da non farsi sfuggire, per dare alla città nuove aree verdi o per sostituire le alberature abbattute con la messa a dimora di nuovi elementi arborei e arbustivi, programmata e magari partecipata con i cittadini.

Alla mia interrogazione l’Assessora Campagnolo, nella risposta, tenne a precisare che il Comune di Senigallia era intenzionato a partecipare al bando come del resto ha partecipato e vinto diversi altri bandi del verde pubblico sia in co-partecipazione con altri enti associativi locali che come singolo ente pubblico.

Inoltre aggiunse che erano state definite come area di interesse da destinare a bosco due zone a Sud della città, una a Marzocca e una a Montignano, al fine di mitigare l’inquinamento provocato dai gas di scarico delle vetture che transitano lunge la S.S.16, con l’obiettivo di migliorare la qualità dell’aria e di valorizzare la zona industriale della frazione di Marzocca.

Pertanto, gli uffici avevano già predisposto delle proposte progettuali caricate poi sul portale della Regione Marche.

Lodevole, non c’è che dire, peccato che però dalla stampa si apprende che il Comune di Senigallia non è stato ammesso al finanziamento regionale sia per un difetto formale che per non aver rispettato, nella proposta, i requisiti minimi di superficie richiesta per l’intervento progettato.

Appare disarmante dover constatare l’approssimazione con cui l’Amministrazione Olivetti tratta questioni di importante impatto sulla vita della nostra comunità. C’è una responsabilità politica della giunta che non può essere tralasciata e, a questo punto, ci aspettiamo che vengano spiegati al Consiglio Comunale e ai cittadini i motivi di questo insuccesso.

Stefania Pagani – Vola Senigallia