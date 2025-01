Fabio Panico al Club Italia Grande traguardo per il giovane pallavolista senigalliese

Il senigalliese Fabio Panico, classe 2009, anche quest’anno è stato convocato dalla Federazione Italiana Pallavolo, Comitato Regionale Marche, su indicazione del selezionatore regionale Romano Giannini, per il CLUB ITALIA ALLARGATO, che si svolgerà a Camerino dal 03 al 05 febbraio 2025, presso il Palasport Universitario Orsini, loc. Le Calvie.

Saranno presenti tecnici per il Settore Squadre Nazionali.

Questo appuntamento fa parte del progetto FIPAV dedito al reclutamento di nuovi giovani atleti da inserire nei programmi federali, tramite la ricerca dei migliori giovani pallavolisti su scala nazionale.

Fabio milita da qualche anno nella Virtus Fano e in questa stagione sta partecipando ai campionati under 17, under 19 e serie C nell’ambito di un importante ed ambizioso progetto tecnico della società marchigiana per il settore giovanile.

Auguriamo a Fabio un grosso in bocca al lupo per questa esperienza!