Appuntamento all’auditorium San Rocco con la stagione del Teatro Giovani Teatro Pirata Domenica 26 gennaio alle ore 17.00 sarà rappresentato lo spettacolo "Trame su misura, volume II"

Domenica 26 gennaio 2025 ore 17 doppio appuntamento per le famiglie con la 41esima Stagione di Teatro Ragazzi curata dal Teatro Giovani Teatro Pirata in 16 comuni delle Marche.

All’Auditorium San Rocco di Senigallia va in scena “Trame su misura, volume II” della compagnia Giallo Mare Minimal Teatro. Lettura ad alta voce, narrazione teatrale, disegno e composizione grafica dal vivo, videoproiezione ed animazione di figure e oggetti compongono le due storie al centro dello spettacolo, “Cappuccetto Bang Bang”, una versione di Cappuccetto Rosso ispirata a quella di Roald Dahl, e “C’era una volta…piena di stelle” ispirata alla “Passeggiata di un distratto” di Gianni Rodari. Lo spettacolo è il secondo volume di un ciclo di azioni sceniche basato su riscritture di Renzo Boldrini di alcune fiabe e storie; un racconto coloratissimo grazie ai pennelli, ai disegni della bravissima Daria Palotti, musicale grazie alle rime di Renzo Boldrini e le musiche e gli effetti sonori di Roberto Bonfanti. Due storie diverse ma legate intimamente dallo stesso filo tematico: il rapporto, straordinario, fra nonni e nipoti.

Il secondo spettacolo va in scena, sempre alle ore 17, alla Sala “Margherita Hack” di Castelbellino: è “Robin Hood. La storia di Roberto di Legno che colpiva sempre nel segno“, una produzione Armamaxa e Teatro Giovani Teatro Pirata, con Giacomo Dimase e Enrico Desimoni, luci, scene e regia Enrico Messina, con la complicità di Simone Guerro. Robin Hood di Sherwood, bandito e gentiluomo, il “miglior arciere d’Inghilterra” è, nella tradizione delle ballate popolari, la figura di colui che si ribella alle ingiustizie sociali e alle prepotenze dei dominatori. Con i modi di un teatro essenziale e un po’ d’altri tempi, fatto di scene povere costruite con materiali semplici, i due attori parlano ai bambini con il linguaggio del racconto per riavvicinarli alla dimensione dell’ascolto; evocano la storia di Robin e, come cantastorie da piccolo borgo, la trasformano, la inventano e ci giocano, se la cuciono addosso e ci si ritrovano dentro “bambini” anche loro, impegnati ad arrampicarsi sugli alberi proprio come Robin Hood e il suo compagno Little John.

Fino al 30 marzo 2025, la 41esima Stagione di Teatro Ragazzi prosegue con il suo cartellone ad Appignano, Arcevia, Castelbellino, Chiaravalle, Corinaldo, Cupramontana, Fabriano, Jesi, Montecarotto, Montemarciano, Osimo, Ostra, Santa Maria Nuova, Sassoferrato, Senigallia, Serra San Quirico. E’ sostenuta dai Comuni, Ministero della Cultura, Regione Marche-Servizio beni e attività culturali, AMAT Associazione Marchigiana Attività Teatrali, CMS Consorzio Marche Spettacolo, in collaborazione con Fondazione Pergolesi Spontini, Jesi Educa, Musei Civici città di Jesi, Avis Comunale Jesi, Digitall.

Biglietti: €8.00 adulti, €6.00 ragazzi, €0.50 bambini sotto i 3 anni, in vendita un’ora prima dell’inizio dello spettacolo presso il botteghino dei Teatri.

Info: Teatro Giovani Teatro Pirata dal lun al ven 9.00 -17.00

Tel. 0731.56590 – 334.1684688 – biglietteria@teatrogiovaniteatropirata.it

www.teatrogiovaniteatropirata.it

https://teatrogiovaniteatropirata.it/stagione-teatro-ragazzi/