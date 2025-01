È partito sui campi dello Slash Club di Castelfidardo il primo Open di padel del 2024 Sport in costante espansione

È partito lunedì sui campi dello Slash Club di Castelfidardo il primo Open di padel del 2024, che inaugura ufficialmente la nuova stagione marchigiana. Il torneo, che mette in palio un montepremi di 3.000 euro, ha visto subito protagonisti alcuni dei migliori specialist regionali della disciplina.



Nel tabellone principale spiccano diverse teste di serie di alto livello, a partire dalla coppia numero uno Pirraglia-Lasgoity. Grande attesa per l’esordio di Pescetti-Talamonti, quinti favoriti del seeding, con Pescetti reduce dai recenti successi nel circuito regionale che potrebbero fare della coppia la vera mina vagante del torneo.

«È significativo che dopo il successo degli Assoluti di dicembre, Castelfidardo si confermi punto di riferimento per il padel marchigiano» – commenta Andrea Bolognesi, presidente della FITP Marche – Sarà un anno importante per tutto il movimento regionale, che sta vivendo un momento di grande consolidamento, come dimostrano i numeri in costante ascesa degli ultimi anni».

Il torneo, riservato alle categorie dalla prima alla quarta fascia, vede la partecipazione di coppie provenienti da tutta la regione, con alcuni interessanti innesti da fuori regione che stanno già alzando il livello tecnico della competizione nei primi match disputati.

La formula prevede un intenso programma di gare fino a domenica 25, quando si disputeranno le finali. L’ingresso è libero per tutti gli appassionati che vorranno seguire le partite, con la struttura fidardense che ha predisposto anche un servizio di ristorazione.

Le prime partite hanno già mostrato un ottimo livello di gioco, lasciando presagire un weekend di grande spettacolo quando si disputeranno le fasi decisive del torneo. Un’occasione imperdibile per tutti gli appassionati di vedere all’opera alcuni tra i migliori doppisti della regione.