L’IIS “Corinaldesi-Padovano” ottiene la Bandiera Eco-School Il riconoscimento è arrivato grazie all'impegno profuso per la sostenibilità ambientale

Un importante riconoscimento è stato assegnato all’IIS Corinaldesi-Padovano grazie al suo impegno per la sostenibilità ambientale. La scuola ha recentemente ricevuto la prestigiosa Bandiera Eco-School, un premio rilasciato dalla FEE, Foundation for Environmental Education (Fondazione per l’Educazione Ambientale) la più grande organizzazione mondiale attiva nel campo della educazione ambientale e per lo sviluppo sostenibile.

La partecipazione a questa iniziativa Eco-School si inquadra poi nell’ambito del programma promosso dal Ministero dell’Istruzione, chiamato Ri Generazioni, che valorizza gli istituti capaci di integrare tematiche ecologiche e pratiche sostenibili nelle loro attività didattiche, in modo strutturale, al punto da venir inserite nel Ptof tra le iniziative di ampliamento della Offerta formativa legate alla transizione ecologica.

Protagoniste di questo successo sono state le classi terze dell’indirizzo chimico che, sotto la guida delle docenti Protopapa, Motta e Grossi, hanno affrontato il tema del riciclo e della sostenibilità ambientale durante le attività di project work. Il progetto ha permesso agli studenti di approfondire le strategie per ridurre l’impatto ambientale, stimolando il loro senso di responsabilità circa i temi ambientali e la sostenibilità.

Il progetto sul riciclo

Il cuore del percorso formativo si è focalizzato sull’importanza del riciclo come strumento per tutelare il pianeta. Attraverso attività teoriche e pratiche, gli studenti hanno analizzato il ciclo di vita dei materiali, con un particolare interesse verso plastica, carta e metalli. La comprensione dei processi di smaltimento e rigenerazione ha evidenziato come una corretta gestione dei rifiuti possa ridurre l’inquinamento e favorire l’economia circolare studiando le varie tecnologie a disposizione incluso il termovalorizzatore.

Un aspetto innovativo del progetto è stata l’integrazione di esperimenti pratici, e attività sul campo- anche in collaborazione con l’ Università Politecnica delle Marche- nei quali gli studenti hanno potuto toccare con mano la emergenza ambientale causata dalle plastiche in ambiente marino, nonché osservare i meccanismi chimici alla base della trasformazione dei materiali di scarto in nuove risorse. Queste attività hanno avuto un duplice obiettivo: da un lato, rafforzare le competenze tecniche degli studenti, dall’altro sensibilizzarli sull’impatto che le loro scelte quotidiane possono avere sull’ambiente.

Altro punto qualificante della attività è stata la visita al centro di recupero dell’azienda CAVALLARO Group che nel nostro territorio ha un ruolo di primo piano nella gestione dei rifiuti.

Una scuola modello per la sostenibilità

Il riconoscimento della Bandiera Eco-School rappresenta una conferma dell’impegno costante dell’IIS Corinaldesi-Padovano nel promuovere un’educazione orientata alla sostenibilità. La scuola ha adottato diverse iniziative, tra cui la raccolta differenziata, il risparmio energetico e la riduzione degli sprechi, coinvolgendo attivamente studenti e personale scolastico.

Grande la soddisfazione di tutto l’istituto per questo prestigioso risultato, frutto di un lavoro di squadra che unisce docenti e studenti in un percorso di crescita collettiva. Educare i giovani alla sostenibilità significa prepararli a diventare cittadini consapevoli e responsabili, capaci di affrontare le sfide ambientali del futuro con un bagaglio di competenze facilmente spendibili nel mondo del lavoro: questo in linea con la mission dell’istituto.

Un messaggio per il futuro

La Bandiera Eco-School non è solo un traguardo, ma un punto di partenza per continuare a sviluppare progetti legati all’educazione ambientale. Il successo delle classi terze dimostra come il coinvolgimento attivo degli studenti possa fare la differenza, non solo all’interno della scuola, ma anche nella comunità locale.

Con questo riconoscimento, l’IIS Corinaldesi-Padovano si afferma come un esempio virtuoso di scuola sostenibile, capace di coniugare didattica e sensibilizzazione ambientale, ispirando tutta la comunità scolastica e il territorio in cui opera a seguire il suo esempio. La sfida della sostenibilità è globale, ma, come dimostra questa esperienza, il cambiamento inizia dai piccoli gesti e dall’impegno quotidiano di ciascuno di noi, nonché dallo sviluppo continuo che la tecnologia può offrire anche in questo settore.