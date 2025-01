Dimensionamento scolastico, previste misure agevolative per le Marche L'assessore regionale Biondi: "Può rappresentare una prospettiva di crescita e di stabilità per le scuole e i territori coinvolti"

Le Marche si distinguono tra le Regioni d’Italia per il rispetto delle direttive sul dimensionamento scolastico. Lo comunica l’assessore all’Istruzione Chiara Biondi: “Il ministro Valditara valorizza le Regioni che hanno effettuato il dimensionamento nei termini previsti. Grazie alla tempestività e al rispetto delle direttive, infatti, le Marche risultano tra le Regioni che potranno usufruire di una serie di misure agevolative, tra le quali la possibilità di istituire classi anche senza il requisito del numero minimo di studenti, la salvaguardia del contingente Ata per l’anno scolastico 2025/26 e la nomina di un docente con funzioni vicarie del dirigente scolastico sulle scuole oggetto di dimensionamento. E’ un’operazione volta anche a garantire ed incrementare posti di lavoro per insegnanti e personale Ata”.