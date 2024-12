Urbania e Chiesanuova si sfidano a Senigallia per la Coppa Italia Eccellenza Marche In campo al Bianchelli sabato 21 dicembre 2024 alle ore 16

Il Bianchelli sabato 21 dicembre alle ore 16 ospiterà il match consclusivo della Coppa Italia di Eccellenza, fase Marche.

Lo stadio di Senigallia è infatti stato scelto anche per il 2024, come accaduto l’anno precedente quando trionfò l’Osimana, per la disputa della finale, che vedrà contrapposte Chiesanuova e Urbania.

La squadra vincitrice della Coppa Italia fase Marche accederà alla fase nazionale: competizione che riserva al campione la promozione in serie D.