I marchigiani bocciano la sanità regionale È quanto emerge dal questionario realizzato da Cgil e Spi Marche

165 Letture Associazioni

La sanità, così come è stata gestita dalla Giunta Acquaroli, viene bocciata dai marchigiani. E’ il risultato che emerge da un questionario non probabilistico realizzato dalla Cgil e dallo Spi Marche, su un campione di persone di età compresa tra i 30 e i 75 anni; chiedendo di dare un voto da 1 a 10 sulle questioni più importanti relative alla sanità partendo dalle liste d’attesa e dal costo delle case di riposo fino alle strutture di ricovero per malati mentali e malattie neurodegenerative nonché vicinanza delle strutture sanitarie.