Aziende agricole marchigiane sempre più grandi e strutturate Coldiretti Marche: "2024 difficile e delicato ma restiamo sempre al fianco delle imprese"

Le imprese agricole marchigiane sono diminuite come numero ma hanno aumentato significativamente la dimensione aziendale raggiungendo i 14 ettari di media con una crescita di 2,5 ettari rispetto al 2021.

Anni non facili, contrassegnati dalla pandemia, dalla guerra, dai rincari energetici e dei costi delle materie prime durante i quali Coldiretti è riuscita a rinnovarsi, professionalizzarsi e migliorare complessivamente il lavoro di affiancamento e di servizi alle realtà del settore. Solo nel 2024 oltre 1.600 aziende agricole hanno ricevuto nuove consulenze sull’etichettatura, sull’hccp, sulla zootecnia di precisione, sulla floricoltura, sull’alimentazione animale, sulla prevenzione sanitaria in stalla e tanto altro, per un valore di circa 4,6 milioni di euro. Numeri emersi nella serata di lunedì 16 dicembre nel corso del Consiglio regionale di Coldiretti Marche, l’ultimo dell’anno, riunito ad Ancona per fare il bilancio del 2024 e illustrare gli obiettivi per il 2025 e gli anni a venire.