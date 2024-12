Inaugurata la nuova sede dell’agenzia per il lavoro Riwork Il taglio del nastro si è svolto giovedì 5 dicembre

Un pomeriggio allo stesso tempo emozionante e interessante quello di giovedì 5 dicembre, iniziato con il taglio del nastro della nuova sede di Riwork, agenzia per il lavoro, accreditata con decreto della Regione Marche e nata dalla cooperativa sociale Undicesimaora, in via Capanna 109, e proseguito poi all’istituto alberghiero Panzini. Qui si è svolta una partecipata tavola rotonda con aziende, sindacati e importanti realtà del territorio, dal titolo “Il lavoro è il principale fattore di identità sociale della persona?”, realizzata nell’ambito del progetto CEI 233/2024 finanziato con fondi 8×1000. Giovanni Bomprezzi, presidente di Undicesimaora, ha moderato il coro di voci, persone che conoscono approfonditamente il territorio in cui opera Riwork, cioè quello della diocesi di Senigallia.

Dopo la presentazione della cooperativa Undicesimaora da parte di Francesco Bucci, la project manager Laura Papi ha presentato l’impatto di Riwork con particolare focus sul 2024 e i suoi servizi a utenti e aziende anche attraverso una narrazione video, creata da Alessandro Vestuto, il lancio della piattaforma online Riwork.it realizzata da Crealia e del materiale grafico a opera di DMP. Il dirigente scolastico dell’IIS Panzini, Alessandro Impoco, padrone di casa, ha raccontato il progetto Eduverso, nato per facilitare il percorso di presentazione e inserimento nel mondo del lavoro dei ragazzi in uscita dalla scuola.

Dopo il saluto istituzionale del vicesindaco Riccardo Pizzi, accompagnato dall’assessore Petetta, si sono susseguiti gli interventi del mondo imprenditoriale e sindacale, a partire da Enrico Giacomelli (Namirial), presidente uscente del GIS, il quale ha declinato il tema dell’evento in relazione alla realtà virtuale e a come questa può influenzare il mondo del lavoro. Renato Mandolini (Mandolini), presidente entrante del GIS ha sottolineato come per il mondo del lavoro siano importanti la formazione, la conoscenza delle lingue e della realtà imprenditoriale locale, la quale coinvolge l’intera valle del Misa e Nevola, diventata ancora più unita a seguito dell’alluvione del 2022. Fausto Conigli (Senamarmi) ha posto al centro il tema della competenza tecnica e il valore della vicinanza del mondo imprenditoriale locale. Marco Manfredi, presidente dell’Associazione Alberghi e Turismo Senigallia, ha portato il suo punto di vista sull’occupazione nel settore alberghiero, sottolineando la necessità di investire sulla cultura del lavoro e di avere personale sempre più qualificato. Paolo Molinelli, in rappresentanza del sindacato CISL, ha parlato di occupazione femminile e della necessità di formazione nelle scuole relativamente a diritti e doveri dei lavoratori e lavoratrici. Il prezioso contributo di Maria Elena Cherubini, PO di coordinamento del Centro per l’impiego di Senigallia, in rappresentanza anche dell’assessore Regione Marche Aguzzi, è stato sugli interventi e sugli strumenti adottati per il lavoro dalla Regione Marche, non ultimo il Programma GOL di cui anche Riwork è attore nel panorama regionale. Al termine della tavola rotonda la conclusione al Vescovo della diocesi di Senigallia, sua Eccellenza FrancoManenti, che ha riportato l’attenzione su tema dell’emergenza educativa e sul significato del lavoro visto come un bene, e non come un problema.

Undicesimaora dal 2011 al 2023 ha realizzato circa 700 inserimenti lavorativi per offrire una risposta concreta al disagio dovuto al problema occupazionale. Nel solo 2024 ha realizzato 247 inserimenti tra TIS, Tirocini Extracurriculari, Servizi Socialmente Utili, Fondo Regionale Disabili L.68/99, contratti di lavoro, prese in carico complesse per persone vulnerabili inoccupate che si rivolgono alle realtà Caritas della diocesi di Senigallia, comprese persone sottoposte a provvedimenti dell’autorità giudiziaria. È anche partner del Programma regionale Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL) con 404 utenti in gestione, di cui circa 200 colloquiati e più di 850 ore di orientamento e accompagnamento al lavoro erogate.

Lo staff di Riwork si compone di competenze variegate e di livello e cioè: case manager, project manager, operatori accreditati, tutor tecnici, esperti per la sicurezza sul lavoro e staff amministrativo. I servizi di Riwork sono erogati anche in lingua inglese e spagnolo e prevedono anche la mediazione in caso di lingue non veicolari.