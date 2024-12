Giovanni Bomprezzi è il nuovo presidente della Fondazione Opera Pia Mastai Ferretti "Gli anziani sono la nostra storia e la nostra memoria, per questo mi piace molto l'idea di impegnarmi per il loro benessere"

Venerdì si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Opera Pia Mastai Ferretti. I “grandi elettori”, i canonici della Cattedrale, i parroci della Città, il Sindaco e il Vescovo hanno nominato i seguenti consiglieri: Mons. Pier Domenico Pasquini, Avv. Giuseppe Muzi, eletto vice presidente, Dott. Enrico Giacomelli, Prof. Emanuele Panni e Dott. Giovanni Bomprezzi, eletto presidente. È stato eletto anche l’organismo dei revisori dei conti, composto da: Mons. Franco Manenti, Dott. Antonio Pellegrini e Rag. Mario Palommella.

“Un grazie ai grandi elettori per aver individuato persone di indubbio valore con cui sarà un piacere lavorare. Un ringraziamento al Vescovo Manenti per l’ennesima dimostrazione di fiducia nei miei confronti. Un sincero e doveroso grazie anche al presidente uscente dott. Mario Vichi, per aver fatto crescere e diventare l’Opera Pia Mastai Ferretti una delle strutture più importanti delle Marche. Aver raggiunto certi obiettivi in un decennio complesso, in cui la comunità ha dovuto affrontare anche il Covid, è dimostrazione di grande merito, professionalità e dedizione” dichiara il neopresidente Bomprezzi.

E continua: “Entro a far parte di una struttura in cui gli anziani sono i veri protagonisti e a loro, così come a tutti gli operatori e le operatrici, con il loro preziosissimo lavoro quotidiano di cura, cercherò di dare la massima attenzione e ascolto. Gli anziani sono la nostra storia e la nostra memoria, per questo mi piace molto l’idea di impegnarmi per il loro benessere, che spesso nasce da gesti semplici come una chiacchierata, una stretta di mano, un sorriso”.

Giovanni Bomprezzi manterrà il suo incarico di direttore di Fondazione Caritas.