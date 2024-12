Inaugurazione dell’agenzia per il lavoro Riwork della cooperativa sociale Undicesimaora Giovedì 5 dicembre alle 16.30 in via Capanna, 109

Inaugurazione il pomeriggio di giovedì 5 dicembre di Riwork, agenzia per il lavoro accreditata con decreto della Regione Marche, nata dalla cooperativa sociale Undicesimaora.

L’agenzia per il lavoro Riwork supporta con un percorso personalizzato chiunque sia alla ricerca di occupazione e le aziende nella selezione dei candidati più idonei, erogando quindi servizi di politiche attive del lavoro a persone con bisogni eterogenei, grazie a un partenariato con soggetti della rete pubblica e privata. Per esempio collabora con il Centro per l’impiego nel Programma di Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL) finanziato con fondi del PNNR, favorendo l’inclusione nel mercato del lavoro e provando a ridisegnare i servizi per il lavoro.

Riwork inoltre promuove l’inserimento lavorativo delle fasce più vulnerabili della popolazione grazie un’attenzione verso persone con disabilità oppure mediante tirocini di inclusione sociale in collaborazione con i servizi sociosanitari del territorio.

Taglio del nastro alle 16.30 presso la nuova sede di via Capanna 109 e immediatamente dopo, alle ore 17, tavola rotonda all’istituto professionale alberghiero Panzini, sempre in via Capanna al numero 62, dal titolo “Il lavoro è il principale fattore di identità sociale della persona?”, con numerosi esperti del settore che interverranno: Laura Papi (coordinatore progetti cooperativa sociale Undicesimaora), Giovanni Spinozzi (ufficio Pastorale sociale del lavoro e imprenditore azienda Pierpaoli), Renato Mandolini (presidente GIS – Gruppo Imprenditori Senigallia), Enrico Giacomelli (imprenditore azienda Namirial), Fausto Conigli (imprenditore azienda Senamarmi), Tonino Dominici (imprenditore azienda Box Marche), Marco Manfredi (presidente associazione Alberghi e Turismo Senigallia) e Giovanni Giovannelli (CISL e responsabile AST Jesi, Senigallia, Fabriano).

A seguire i saluti istituzionali del sindaco di Senigallia Massimo Olivetti, della responsabile dei Servizi sociali dell’Unione dei Comuni e coordinatore ATS n.8 Giuseppina Campolucci, della PO di coordinamento del Centro per l’impiego di Senigallia Maria Elena Cherubini e del vescovo della diocesi di Senigallia monsignor Franco Manenti.

La cooperativa sociale Undicesimaora, ente già accreditato per la formazione superiore e continua dal 2016, il 2 settembre 2024 ha ottenuto un nuovo accreditamento in relazione alla nuova sede per l’erogazione di servizi attivi per il lavoro di informazione e auto-orientamento, consulenza orientativa e incontro domanda/offerta: da qui prende il via l’agenzia per il lavoro Riwork, dotata di una sede ufficiale situata in via Capanna 109. L’agenzia è in linea con l’obiettivo principale della cooperativa Undicesimaora, che nasce con la finalità di favorire il reinserimento nel mondo del lavoro, l’inclusione sociale e la valorizzazione professionale di persone alla ricerca di nuove opportunità.