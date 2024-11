Dario Romano eletto in Consiglio Nazionale ANCI: “Strategico per Senigallia e Marche” Dal PD cittadino grande soddisfazione e una critica: "Dal Comune scarsa eleganza istituzionale"

183 Letture Politica

Senigallia conquista una posizione di rilievo negli organi nazionali dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) grazie all’elezione di Dario Romano, capogruppo PD in consiglio comunale, nel Consiglio Nazionale dell’ente.

Un risultato significativo, che garantisce una rappresentanza forte e autorevole della città a livello nazionale, portando le istanze di Senigallia direttamente al tavolo delle decisioni che riguardano gli enti locali di tutta Italia.

Il Consiglio Nazionale di ANCI è l’organo che definisce le linee strategiche dell’associazione e rappresenta una piattaforma cruciale per affrontare le sfide e le opportunità che riguardano le amministrazioni comunali, specialmente in un periodo di importanti trasformazioni per gli enti locali, con ingenti tagli ai bilanci previsti a partire dall’anno prossimo.

Dario Romano ha accolto l’elezione con entusiasmo e senso di responsabilità: “È un onore poter rappresentare Senigallia e le sue esigenze a livello nazionale. Questo incarico è una possibilità importante per rafforzare il dialogo con gli altri Comuni italiani e portare le migliori soluzioni al servizio della nostra comunità. Un ruolo ancora più significativo, visti i tagli di miliardi di euro previsti dal governo Meloni nella prossima legge di bilancio e rivolti a tutti i comuni italiani, tra cui Senigallia”.

Non è mancato un richiamo alle dinamiche istituzionali locali: il Comune di Senigallia ha infatti espresso i propri complimenti a Bello, presidente del consiglio comunale, per la sua elezione negli organi di ANCI, ignorando però l’altrettanto rilevante traguardo raggiunto da Romano. Un gesto di scarsa eleganza istituzionale, che tuttavia il capogruppo di opposizione ha scelto di superare con stile, congratulandosi con Bello e auspicando una collaborazione proficua.

“Ringrazio il mio partito e i colleghi per questo importante ingresso in ANCI. Faccio anche i miei complimenti al presidente Bello per il risultato ottenuto e spero che, dove possibile, si possano mettere da parte le differenze politiche per lavorare insieme nell’interesse di tutti i cittadini senigalliesi,” ha dichiarato Romano.

L’elezione di Dario Romano rappresenta un’opportunità di crescita e visibilità per Senigallia, che ora potrà contare su una voce autorevole e incisiva nell’ambito delle politiche locali e nazionali.