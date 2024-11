In corso la campagna vaccinale nelle Marche Disponibili gratuitamente sia il vaccino antiinfluenzale che quello contro il Covid-19

Nelle Marche è partita lo scorso 15 ottobre la campagna vaccinale anti-influenzale. Anche quest’anno sarà possibile la co-somministrazione gratuita di vaccino anti-influenzale e anti-COVID-19 aggiornato alle ultime varianti.

La vaccinazione contro l’influenza rappresenta una grande opportunità di prevenzione, in particolare per le persone più fragili per età o per motivi di salute, nei confronti di una malattia che, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, non è assolutamente banale e può portare gravi complicanze. Anche la vaccinazione anti-Covid-19 rappresenta una grande opportunità per prevenire un’infezione che resta ancora presente e può presentare complicazioni.